Аналитик Сакс назвал "тревожным звонком" для Запада применение РФ "Орешника"

Экономист и профессор Колумбийского университета признал, что США продолжают "ошибаться и провоцировать"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал "тревожным звонком" для Запада применение Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

"Думаю, это был довольно тревожный звонок, хотя и до этого у нас было достаточно причин не спать", - сказал он в понедельник в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano - Judging Freedom. Эксперт добавил, что "ирония, грусть и рискованность этой ситуации" заключаются в том, что Вашингтон по своей воле выходил из соглашений по контролю над вооружениями с РФ. "Это очень серьезно, очень опасно и очень рискованно, но мы в США продолжаем ошибаться и провоцировать", - заключил Сакс.

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре. Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.