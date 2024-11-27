Париж намерен поставить Киеву оружие за счет доходов от активов РФ

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что речь идет, в частности, о поставках ракет ПВО Mistral

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Франция намерена поставить Украине зенитные ракеты и иное вооружение за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, которые состоялись в Германии.

"Мы продолжим поддержку Украины, - сказал Лекорню. - Французским налогоплательщикам будет приятно узнать, что мы нашли новые варианты для финансирования нашей поддержки Украины. В следующие недели мы примем меры в этом направлении, в частности, мы будем поставлять Киеву ракеты ПВО Mistral, а также иное вооружение, в том числе совместно с Италией, за счет доходов от замороженных российских активов".

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около $220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении о том, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в РФ, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.