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ТАСС

Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: ITAR-TASS

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что эта ситуация требует от членов НАТО укреплять собственную оборону

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт вошел в критическую фазу, что требует от членов НАТО укреплять собственную оборону. Об этом глава британского Минобороны Джон Хили заявил журналистам по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

"Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", - сказал Хили, подчеркнув, что "глобальные угрозы усиливаются". По его словам, европейские министры обсуждали в том числе необходимость увеличивать военные расходы и "брать на себя больше ответственности" за обеспечение безопасности Европы.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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