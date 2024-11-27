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Известия.ru

Сила «Титана»: разработана новая снайперская винтовка для спецназа

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Оружие уже используется российскими подразделениями в зоне специальной военной операции

Для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра .308. Она легче аналогов и имеет высокую точность. В зависимости от задач винтовка может использоваться как снайперское или как штурмовое оружие. Эксперты отмечают, что новая винтовка получилась универсальной с неплохими характеристиками, поэтому оружие действительно будет востребовано бойцами подразделений разведки или специального назначения.

Характеристики винтовки «Титан»

Винтовка «Титан» (TITAN) — полуавтоматическая, калибра .308 выполнена из отечественных комплектующих. По словам разработчиков, конструктивно она похожа на немецкое изделие Heckler & Koch – 417, но имеет по сравнению с ним несколько достоинств.

Во-первых, «Титан» легче — его вес 3,6 кг против 4,5 кг. Кроме того, он оснащен шестипозиционным газорегулятором. С ним можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, а это позволяет использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем.

Фото: пресс-служба компании SWC

Источник изображения: iz.ru

В зависимости от задач винтовка может использоваться как снайперское оружие, а может в качестве штурмового — это зависит от того, чем ее оснастят.

Этот образец волонтеры уже закупают для российских войск на передовой.

— Военные в своих отзывах отмечают надежность конструкции, точность, кучность, — рассказал «Известиям» представитель компании-производителя SWC. — Кучность составляет 0,3 угловые минуты. Это означает, что на дистанции 100 м будет попадание в круг диаметром менее сантиметра. Патрон калибра .308 мощный, надежный, в России его производят в различных вариантах, даже в бронебойном. Поэтому винтовка пользуется популярностью у российских военных.

Фото: пресс-служба компании SWC

Источник изображения: iz.ru

Максимальная дистанция, на которую может работать оружие, — один километр. На испытаниях с этого расстояния стрелки сделали 20 попаданий подряд в квадрат 40х40 см, рассказали разработчики.

— Надежность оружия проверялась на испытаниях. Взрывали боеприпас внутри коробки, чтобы сымитировать случайный выстрел. Никаких повреждений у ствола, ствольной коробки и затворной группы нет, — рассказал представитель производителя.

Повысит выживаемость

Такие винтовки не пойдут на вооружение обычных подразделений, но они действительно пригодятся бойцам спецназа или разведчикам, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Для них важен вес оружия и боеприпасов, которые они с собой берут, — объяснил он. — Легкая винтовка позволит взять с собой больше патронов, взрывчатки или снаряжения. При заданиях, выполнение которых требует много времени и больших пеших переходов, это важно. Чем легче винтовка, тем меньше усталость. Все эти качества в итоге позволяют бойцу при прочих равных условиях сэкономить силы, а это повышает выживаемость — и его самого, и целых подразделений.

Источник изображения: Фото: пресс-служба компании SWC

Важна и универсальность новой винтовки — она автоматическая, а значит, будет хороша не только при снайперской стрельбе на дальние расстояния, но и при бое на средних и ближних дистанциях, отметил эксперт.

— Спецподразделениям и разведчикам в условиях современных боевых действий надо быть готовым к любым неожиданностям, — напомнил он. — Тем же разведчикам приходится проводить разведку боем и вести снайперскую стрельбу. В таких условиях универсальность новой винтовки — это большой плюс. Она подходит для обоих случаев ведения стрелкового боя.

Появление новых видов оружия — безусловно важная тенденция, также отметил эксперт.

— Это развивает нашу оружейную отрасль, — считает Александр Перенджиев. — После завершения боевых действий нужно будет сравнить эффективность различных стрелковых систем и сделать выводы. Этот опыт пригодится в дальнейшем при разработке и изготовлении новых автоматов и винтовок.

Замена «Стечкину» и «Макарову»

Сейчас в России активно разрабатывают новое стрелковое оружие. Ранее «Известия» писали, что в ближайшее время модульный пистолет Лебедева (МПЛ) поступит во все силовые структуры и на вооружение летчиков военно-воздушных сил России.

МПЛ — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки концерна «Калашников». Он предназначен для применения патронов 9х19 мм, в том числе повышенной мощности. Новинка постепенно заменит легендарный пистолет Стечкина (АПС).

Впервые его показали на международной оружейной выставке IDEX-2021 в ОАЭ.

Фото: РИА Новости/пресс-служба ГК "Калашников"

Источник изображения: iz.ru

Новое оружие, в отличие от предшественников, оснащено планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.

Работа ижевских оружейников получила высокую оценку. В ноябре 2022 года президент России наградил орденом «За военные заслуги» ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева, разработавшего целую линейку пистолетов. В нее входят пистолеты ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛ-15К, ПЛК и МПЛ.

Конструктор Дмитрий Лебедев ранее рассказал «Известиям», что новинка уже активно применяется в зоне проведения военной спецоперации. По его словам, непосредственно в окопах их еще мало. В основном он находится у инструкторов, то есть у тех, кто первым делом получает новое вооружение. Также он рассказал, что сейчас пистолет МПЛ часто используют как наградной.


Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Федоров

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