Госдеп заявил, что США не изменили свою позицию по Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отказался комментировать публикацию газеты Le Monde о том, что Франция и Великобритания могут отправить на Украину войска

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не меняла свою позицию по оказанию поддержки Украине, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности "Орешник". Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается нашего общего подхода, когда речь идет об Украине, он не менялся, мы продолжим поддерживать Украину", - сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также отказался комментировать публикацию газеты Le Monde о том, что Франция и Великобритания могут отправить на Украину войска. "Нет, у меня нет никаких комментариев на этот счет", - подчеркнул Миллер.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.