Белый дом: США дали ВСУ указания по выбору целей для ATACMS

Киев может использовать эти ракеты для самообороны в случае крайней необходимости, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов дала Вооруженным силам Украины (ВСУ) указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Когда его спросили о нанесении ударов ATACMS вглубь территории РФ, представитель Белого дома начал говорить, что "ничего не изменилось в отношении" применения ракет, но затем осекся и подчеркнул: "Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей". "В настоящее время они (военнослужащие Украины - прим. ТАСС) могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости", - сказал Кирби.

Как сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России ракетами ATACMS. После этого публично администрация США не признавала, но и не отрицала достоверность этих сведений. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь России.

Как подчеркивал 12 сентября президент России Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. 21 ноября российский лидер сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего российские военные объекты в Курской и Брянской областях были атакованы американскими и британскими ракетами. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Российский лидер отметил, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.