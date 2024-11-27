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ТАСС

Военный комитет НАТО призвал производить больше оружия для ударов вглубь РФ

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Источник изображения: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

По словам главы комитета Роба Бауэра, это потребуется на случай, если Россия атакует" альянс

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь РФ на случай конфликта. Об этом он заявил на конференции в Центре европейской политики в Брюсселе.

"Мы должны приобретать больше оружия. Мы должны инвестировать больше в средства ПВО, а также в средства нанесения глубоких высокоточных ударов", - сказал он. По его словам, все это потребуется на тот случай, если Россия атакует" альянс.

"Мы должны иметь комбинацию средств для нанесения глубоких ударов, которые смогут уничтожать системы, использующиеся, чтобы атаковать нас", - добавил он.

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре. Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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