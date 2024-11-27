Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны

Прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов, отметил замглавы Совбеза РФ

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Ход специальной военной операции показал, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились", - сказал политик. По его словам, прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов. Однако Медведев добавил, что то же самое в полной мере применимо и к целым видам другой техники, в том числе к танкам, самолетам, ракетам и другому оружию.