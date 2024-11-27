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ТАСС

Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов, отметил замглавы Совбеза РФ

ДУБАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Ход специальной военной операции показал, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились", - сказал политик. По его словам, прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов. Однако Медведев добавил, что то же самое в полной мере применимо и к целым видам другой техники, в том числе к танкам, самолетам, ракетам и другому оружию. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
2 комментария
№1
27.11.2024 01:22
Надо бы дать указание чтобы высокопоставленные военные с опытом СВО что-то написали на этот счет.
0
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№2
27.11.2024 08:58
Дождались своего часа Ту-95 для базирования за пределами доступа натовских КР и БР.
Вопрос как заменить НК-12 на ПД-14 для круглосуточного патрулирования воздушного пространства СВО, особенно важно для беспилотного медведя с НК-12 в режиме взлетел, пуски КР и назад.
0
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