Западные страны боятся, что истребители собьют, отметил эксперт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Западные страны, используя территорию Украины как полигон для испытания оружия, боятся давать Киеву разрешение на применение истребителей F-16 непосредственно в боевых действиях, исходя из имиджевых соображений. Такое мнение выразил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

"А Запад не использует Украину как полигон? Да, он дает нам вооружение. Ну и посмотрели: [Танк] Abrams не пошел, то не пошло, то не пошло. Сейчас боятся F-16 запускать. Потому что если F-16 начнут применять в боях, их начнут сбивать. <…> Вот представьте: то ни разу не сбивали F-16, а тут будут сбивать. Как военно-промышленный комплекс, как предприятия, корпорации, которые выпускают F-16, дадут ли разрешение участвовать в боях или нет? Я сомневаюсь, что они дадут", - сказал он на опубликованном в его YouTube-канале видео.

В конце августа Генштаб Украины сообщал о потере F-16, не приводя деталей происшествия. По данным Воздушных сил ВСУ, истребитель потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно резко критикующая руководство ВСУ, выступала с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot. После этого был снят с должности командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), однако в Киеве утверждали, что его отставка не связана с потерей самолета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".