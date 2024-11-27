Reuters: КНДР расширяет производство баллистических ракет KN-23 для дальнейших поставок в Россию

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Северная Корея расширяет производство ракет, поставляемых России в качестве военной помощи. С таким утверждением выступило агентство Reuters.

Британское издание ссылается на американских исследователей, изучивших спутниковые снимки КНДР и установивших, что Пхеньян ведет работы по расширению территории завода, производящего твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11, более известные на Западе как KN-23. Речь идет о заводе "11 февраля", входящем в машиностроительный комплекс «Рёнсон» в Хамхыне.

Утверждается, что корейцы возводят новый цех, который, предположительно, будет использоваться для сборки ракет. Его размеры будут больше основного корпуса, где производят вооружения, на 60-70%. Кроме того, часть производства уйдет под землю, об этом говорит наличие тоннелей в месте стройки.

Эту информацию подтвердили и в Сеуле, там сообщили, что кроме расширения завода по производству ракет Пхеньян строит рядом предприятие, на котором будут производить топливо для выпускаемых ракет. Причем темпы строительства весьма высокие, не исключено, что оба производства запустятся уже в ближайшее время.

Как утверждают на Украине, ракеты Hwasong-11 КНДР якобы поставляет России для применения в зоне СВО по тылам украинской армии. Следует отметить, что прототипом для этой ракеты послужила советская оперативно-тактическая ракета «Точка». В 90-х годах Пхеньян получил несколько ракетных установок от Сирии.

Никаких реальных доказательств поставки Пхеньяном своих ракет в РФ нет. Но даже если такие поставки и есть, то никаких международных договоров, не говоря уже о двусторонних, они точно не нарушают.