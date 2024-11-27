Войти
ИноСМИ

Адмирал НАТО: "Мы должны ударить первыми"

386
0
0
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Pravda: старший офицер НАТО призывает нанести превентивный удар по России

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о возможности превентивных высокоточных ударов по России в случае конфликта. Это заявление ознаменовало смену стратегии Альянса.

"Лучше не ждать, а ударить по пусковым установкам в России, если она атакует нас", — отметил Бауэр.

По словам адмирала, НАТО изменила подход к обороне, акцентируя внимание на необходимости высокоточных ударов, которые могли бы вывести из строя системы атаки противника. Он подчеркнул важность инвестиций в противовоздушную оборону и системы высокоточного поражения.

"Мы должны ударить первыми", — добавил Бауэр.

Кроме того, адмирал призвал руководителей крупных западных компаний подготовиться к сценарию военного производства. Он уделил особое внимание адаптации производственных цепочек и логистики, чтобы уменьшить зависимость от таких стран, как Россия и Китай.

Заявление Бауэра указывает на усиливающееся напряжение в отношениях между Россией и НАТО. Его слова подчеркивают готовность Альянса принимать более активные меры в рамках стратегии сдерживания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:04
  • 5996
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»