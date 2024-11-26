Семнадцать мгновений Ростеха

Ко дню рождения Госкорпорации — о самых ярких проектах и направлениях ее работы за 17 лет

Госкорпорация Ростех отмечает семнадцатый день рождения. По меркам человеческой жизни 17 лет — возраст юности, но за эти годы компания проделала гигантский путь. Вместе с Корпорацией его прошли сотни российских предприятий, превратившись из убыточных в прибыльные. Ростех поставил перед собой вызов еще более амбициозный — повышение качества жизни людей через создание «умных» продуктов.

Сегодня Госкорпорация Ростех — это 800 научных и производственных организаций в 62 регионах страны, объединяющие почти 700 тыс. сотрудников. С 2009 по 2024 годы консолидированная выручка Корпорации выросла почти в шесть раз и достигла 2,8 трлн руб. Примерно треть из этого — продажи гражданской продукции. При этом Ростех остается основным поставщиком в рамках гособоронзаказа: на предприятиях Корпорации производят около 80% вооружений и военной техники, применяемых в зоне СВО.

Как поется в бессмертном фильме «Семнадцать мгновений весны», «надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего». Предлагаем и мы вспомнить самые яркие «мгновения» за 17 лет жизни Ростеха.

1/ Гособоронзаказ — на 100%

Приоритетным направлением для Госкорпорации остается выполнение гособоронзаказа: предприятия Ростеха регулярно поставляют в войска современные образцы артиллерии, бронемашины, танки, боевую авиацию, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы. Около 80% вооружений и военной техники, задействованной в зоне СВО, производится на предприятиях Ростеха, а гособоронзаказ выполняется на 99,5%, по особо востребованным образцам — на 100%. За последние два года производство легкой бронетехники, бронемашин, танков увеличилось в разы, отдельных видов боеприпасов — в 50 раз. Такой рост производства был бы невозможен без глобальной модернизации предприятий, проведенной до 2022 года.

Продукция Уралвагонзавода. Источник: Уралвагонзавод

2/ На защите российского неба

Одним из главных успехов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в составе Ростеха стало начало серийного производства истребителя Су-57 — самой современной крылатой машины российской армии. Сегодня это единственный истребитель пятого поколения в мире, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения. Экспортный Су-57Э в ноябре этого года стал звездой китайского авиасалона Airshow China 2024.

Среди других ключевых событий военной авиации — возобновление производства стратегического ракетоносца Ту-160М — одного из самых мощных боевых самолетов в мире, и начало выпуска тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Один из истребителей Су-57 из числа переданной ВКС России первой партии самолетов этого типа в 2024 году постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", сентябрь 2024 года. Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

3/ Взлет гражданской авиации

ОАК успешно реализует программу импортозамещения гражданской авиации: в кратчайшие сроки было освоено производство композитного крыла для среднемагистрального МС-21, а ближнемагистральный самолет SJ-100 проходит тестирование с отечественными агрегатами и системами. В 2020 году авиалайнер МС-21 впервые поднялся в небо с российскими двигателями ПД-14. Кроме того, начаты летные испытания регионального самолета Ил-114-300 с отечественными двигателями ТВ7-117СТ и создан модернизированный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М.

МС-21-310. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Холдинг «Вертолеты России» разработал первый гражданский арктический вертолет Ми-8АМТ, первый офшорный вертолет Ми-171А3, модернизированный вертолет Ка-32А11ВС, многоцелевой вертолет Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в «цифре», что позволило существенно сократить время создания машины. Для Ка-226Т и вертолета «Ансат» создается новый российский двигатель ВК-650В, а для Ка-62 и других многоцелевых и специальных машин — двигатель ВК-1600В. В целом с 2007 года производство вертолетов на предприятиях Ростеха выросло в три раза.

Легкий вертолет Ка-226Т. Источник: rostec.ru

4/ Новому семейству авиадвигателей — быть!

Ключевым событием российского двигателестроения стало начало серийного производства авиадвигателя пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных самолетов. Это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Разработкой и производством установки занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). На основе ПД-14 создается целое семейство силовых установок: двигатель ПД-8 для регионального самолета SJ-100, двигатель ПД-35 большой тяги и др.

ПД-14. Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

5/ Электричество для Крыма и Кубани

ОДК начала серийное производство газовой турбины ГТД-110М большой мощности, которая уже вырабатывает энергию на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Эта установка, превосходящая зарубежные аналоги по компактности и массе, будет использоваться для модернизации российских электростанций. ТЭС «Ударная» − наиболее совершенная парогазовая тепловая станция в России — построена дочерней компанией Ростеха «Технопромэкспорт». Она добавит почти 40% к годовой выработке электроэнергии всех генерирующих объектов на Кубани.

Также в 2019 году Ростех ввел в эксплуатацию Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму, обеспечивающие 90% энергопотребления полуострова.

ГТД-110М. Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

6/ Основы национальной фармбезопасности

Чтобы устранить преобладание на российском фармрынке импортной продукции и нарастить объемы производства критически важных отечественных препаратов, Госкорпорация Ростех в 2013 году учреждает фармацевтический холдинг «Нацимбио». Импортозамещение стартовало с вакцин против гриппа. В 2019 году фармацевтический холдинг «Нацимбио» вывел на рынок «Ультрикс Квадри» — первую российскую четырехвалентную вакцину против гриппа, соответствующую всем рекомендациям ВОЗ.

С 2015 года холдинг Ростеха исполняет обязанности поставщика для Национального календаря профилактических прививок, ежегодно производя по полному циклу и поставляя в регионы десятки миллионов вакцин. В портфеле Корпорации сегодня порядка 220 фармацевтических препаратов: вакцины, препараты крови, бактериофаги, ботулотоксины, аллергены и многое другое.

Ультрикс Квадри. Источник: Ростех

7/ Скорая помощь в небе и на земле

Национальная служба санитарной авиации — «воздушная» скорая для экстренной эвакуации тяжелых пациентов — была создана в 2018 году по инициативе Ростеха. В настоящее время авиапарк компании насчитывает 29 вертолетов типа Ми-8 и 38 «Ансатов». В службе работает более 400 сотрудников, в том числе 300 профессиональных пилотов. Служба представлена в 54 регионах. За шесть лет вертолеты НССА выполнили почти 38 тысяч вылетов и спасли 42 710 пациентов, в том числе 5910 детей и 3257 младенцев.

Также Ростех за пять лет поставил в регионы почти 400 современных машин скорой помощи, которые в среднем отправляются на вызов 2500 раз в сутки. Охват населения — почти 3 млн человек в десяти городах.

Национальная служба санитарной авиации. Источник: Ростех

8/ Медтехника — в приоритете

После ухода зарубежных партнеров в России остро встал вопрос импортозамещения медицинской техники. Еще в 2020 году в пандемию «Концерн Радиоэлектронные технологии» за короткий промежуток времени более чем в 50 раз увеличил производственные мощности по выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня специалисты КРЭТ и «Швабе» создают линейки новейших аппаратов, которые помогут ускорить процесс импортозамещения аппаратов ИВЛ в России.

Всего же в портфеле Корпорации более 150 зарегистрированных изделий для различных направлений медицины. К 2030 году планируется занять до 20% рынка медоборудования в сегментах, где сейчас представлена продукция Ростеха. Общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. Для реализации программы в Калужской области будет построен завод медицинской техники.

Медтехника. Источник: Ростех

9/ Летать по-русски

Значимым событием для отечественных авиаперевозчиков стал переход на российскую систему бронирования билетов «Леонардо», разработанную при участии Ростеха. Ранее все системы бронирования были иностранными, был риск утечки данных и отключения российских авиаперевозчиков в рамках санкций. Для устранения этих рисков в 2022 году в кратчайшие сроки была запущена российская система «Леонардо», и сегодня все российские перевозчики, включая «Аэрофлот», «Победу» и другие — всего 64 компании, работают с отечественной системой. В «Леонардо» доступны все привычные операции с билетами и другие функции: продажа дополнительных услуг, регистрация в аэропортах, работа с системами лояльности и т.д.

Аэропорт "Жуковский". Источник: Ростех

10/ ИИ для безопасности и здоровья

Разработки партнера Ростеха, компании NtechLab, на основе искусственного интеллекта сегодня применяются в медицинской аналитике, в системах умного и безопасного города, в промышленной безопасности. Одной из самых инновационных разработок стала система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира по футболу. На сегодняшний день алгоритм NtechLab признан самой быстрой и точной в мире технологией распознавания лиц. Компания реализовала проекты в 62 регионах России и 34 странах мира, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений повышается до 90% и выше, число квартирных краж снижается в разы.

NtechLab. Источник: Ростех

11/ Отходы — в доходы

Ростех стал первопроходцем в вопросах промышленной сортировки и утилизации коммунальных отходов. В Казани и Подмосковье запущена сеть фандоматов для раздельного сбора пластиковой и алюминиевой тары. Создано четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 млн тонн в год. Построен первый из пяти заводов по энергетической утилизации отходов, его открытие планируется в текущем году. Четыре завода в Московской области и один в Казани суммарно смогут обеспечить энергией около 1 млн 200 тыс. жителей.

Утилизация коммунальных отходов. Источник: Ростех

12/ Дорогу экотранспорту

В 2018 году на столичный маршрут вышел первый электробус «КАМАЗ». Сегодня в Москве курсирует свыше 2000 электробусов, которые с момента старта программы перевезли почти полмиллиарда пассажиров. Современные электробусы Ростеха также можно встретить в Курске, Перми, Волгограде, Липецке и многих других городах. Серийное производство электробусов ведется на Нефтекамском автозаводе (НЕФАЗ), дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии, а с 2021 года сборкой машин занимаются и в Москве.

Электробус "Камаз-6292". Источник: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Продолжается выпуск современных комфортных автобусов «НЕФАЗ» в дизельных и газомоторных вариантах, которые уже хорошо знакомы жителям российских городов. Трамваи выпускает екатеринбургский «Уралтрансмаш», где производят и несколько видов современных низкопольных вагонов, а также специально для Санкт-Петербурга винтажные модели «Довлатов» и «Достоевский».

Винтажный вагон «Довлатов». Источник: Уралтрансмаш

13/ «Честный ЗНАК» — гарантия подлинности

Система уже работает в России и пяти союзных государствах с общим охватом населения в 220 млн человек. Маркировка распространяется на 24 категории продукции — это лекарства, молочная продукция, вода, обувь, легкая, меховая промышленность, шины, парфюмерия, фототехника, табачные изделия и т.д., что составляет 19,5% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению маркировки рост легального рынка в некоторых отраслях составил 30-50%, прекращена деятельность многих нелегальных производственных площадок.

Честный ЗНАК. Источник: Честный ЗНАК

14/ Фундамент для здоровья

В рамках госпрограммы развития здравоохранения Ростех построил 15 перинатальных центров в разных регионах страны — от Северо-Запада до Сибири. Это клиники современного уровня, оснащенные передовым оборудованием, где оказывается помощь в самых сложных случаях. В совокупности они могут принимать более 45 тысяч рожениц в год. Также предприятия Ростеха производят неонатальную медтехнику, помогающую выхаживать недоношенных младенцев: специальное реанимационное оборудование, инкубаторы, облучатели и др.

Также при участии Ростеха построен корпус онкодиспансера в Красноярске, ведется строительство больницы скорой медицинской помощи и корпуса онкодиспансера в Севастополе, детской клинической больницы в Твери, корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске.

Онкодиспансер. Источник: Швабе

15/ Растим кадры сами

В 2021 году Ростех объявил о старте всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха». Студенты — участники программы получают от Госкорпорации мотивационные выплаты и возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах Ростеха. Сегодня «Крылья Ростеха» и другие образовательно-профессиональные треки Корпорации — «Код Ростеха» (радиоэлектронный комплекс), «Ростех.Биотехмед» (медицинское приборостроение и оптикоэлектроника), «Ростех.Качество» (система менеджмента качества), «Ростех.Арсенал» (боеприпасная отрасль) — объединяют 21 крупнейший технический вуз России и порядка 1850 студентов по 22 направлениям подготовки.

Объединенная двигателестроительная корпорация. Источник: Объединенная двигателестроительная корпорация

16/ Грузовики для большой страны

К своему 50-летию в 2019 году КАМАЗ подготовил подарок — запуск в серийное производство первого тягача КАМАЗ-54901 из нового семейства K5. Автомобили пятого поколения знаменуют собой выход предприятия в премиум-сегмент. Новая модель отличается усовершенствованной эргономикой, современными узлами и агрегатами. Всего же специалистами КАМАЗа создано более 20 новых моделей грузовиков, автобусов и специальной техники, в том числе водоробусы, газобусы, троллейбусы, вахтовые автобусы, вездеходы и многое другое. Беспилотные грузовики челнинского производства уже осваивают трассу Москва — Санкт-Петербург и месторождения ЯНАО.

КАМАЗ-54901. Источник: ПАО «КАМАЗ»

17/ Инвестиции в будущее

Госкорпорация Ростех — один из крупнейших в стране инвесторов. Объем инвестиций в Корпорации в 2023 году увеличился и составил рекордную сумму 527 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году было 292 млрд. Основная часть инвестиций идет на модернизацию и расширение производственных мощностей.

Увеличиваются инвестиции и в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Только в совместные разработки с вузами и НИИ Корпорация в 2023 году вложила более 14 млрд рублей. Ростех выполняет ежегодно сотни НИОКР, в частности, в 2023 году организации Корпорации осуществляли свыше 1500 таких работ, из которых свыше 1000 направлены на разработку инновационных продуктов.