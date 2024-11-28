В России придумали, как сделать незамерзающие АКБ для электромобилей

В РФ создали незамерзающие АКБ для электромобилей

В российской компании «Ампертекс» объявили о создании перспективного композита, который позволит выпускать незамерзающие батареи для электромобилей — об этом представитель предприятия рассказал на форуме AMTEXPO-2024.

В составе таких аккумуляторов предлагается использовать специально разработанную синтетическую нить, в основе которой будут лежать определенные полимеры и одностенные углеродные нанотрубки. Это позволит создавать действительно незамерзающие батареи, которые отлично подойдут для эксплуатации в России, позволят увеличить пробег транспорта на одном заряде, а также повысить количество циклов перезарядки. Кроме того, в рамках этого же мероприятия топ-менеджер «Ампертекса» анонсировал еще одну интересную разработку компании — батарею, предназначенную для ЭМКА-2 — это первый российский электровоз гибридного типа, действующий от сети постоянного тока, имеющий асинхронный привод и наделенный собственным накопителем электроэнергии.

Макс Антонов