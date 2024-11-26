Как бойцов российской ЧВК подставили в Африке.

Сообщается о новых потерях в рядах бойцов российских ЧВК, помогающих борьбе с террористами в Африке. Это уже вторая за полгода засада подобного рода. Что идет не так с ликвидацией джихадистских группировок в странах Сахеля – и как наладить систему, которая позволит минимизировать потери среди российских военных специалистов?

Засаду на конвой малийской армии и бойцов российской ЧВК организовала в центральной части страны в районе города Мопти группировка, называющая себя "Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин" (JNIM), состоящая в основном из представителей народа фульбе. Эта джихадистская группа, ранее считавшаяся "Аль-Каидой* в Сахеле", в свою очередь делится на несколько самостоятельных отрядов. Они терроризируют местное население в "переходной" зоне, то есть там, где заканчивается территория фульбе, а также нападают на передовые пункты малийской армии и организовывают засады на конвои.

Это привычная для региона форма ведения войны, крупные боестолкновения и организованные бои там редкость. Как правило, боевики проводят рейды на территорию, контролируемую правительством Мали. Захватить и удержать какой-либо населенный пункт они не могут, да и не хотят. Все сводится к грабежу и убийству местных, а также взятию заложников.

В ответ правительственная армия при поддержке российских военных специалистов организовывает рейды вглубь Сахеля. Для этого необходимо засечь противника в пустыне, что очень сложно, потому что противник – местный, а в армии Мали служат в основном негроидные народы, выходцы из южных районов страны, которые пустыню не знают. И пока их засечешь, джихадисты успевают либо отойти, либо организовать засаду.

Та же проблема характерна и для других стран данного региона Африки, поскольку война носит трансграничный характер. Условные линии, проведенные французами при разделе территории Сахеля, местное население не признает.

Например, несколько дней назад та же самая группировка JNIM атаковала базу армии Буркина-Фасо у городка Кайя и захватила ее. А на этой базе располагался артиллерийский полк буркинийской армии, который периодически выделял миномет другой для защиты золотых рудников поблизости. Буркинийская армия в ответ 19-20 ноября провела крупную операцию на севере страны с привлечением местных добровольцев. Захватили 200 мотоциклов (основное транспортное средство в пустыне), медицинское оборудование и несколько живых террористов.

А в Нигере те же самые бандиты 19 ноября атаковали стройплощадку китайской кампании Morey. Кого-то из строителей убили, кого-то угнали в пустыню (у них там рабовладельческий строй). Армия Нигера провела ответный рейд, но без особого результата. Авиаудар по позициям джихадистов у деревни Майсека оказался более эффективным по поражению, но угнанных так и не нашли.

Каким же образом бойцы российской ЧВК опять попали в засаду? Как сообщается, в результате в малийском регионе Мопти погибли шесть российских граждан.

Правительственная армия Мали при деятельном участии российской ЧВК смогла осенью поставить под контроль всю область Мопти и провела серию успешных операций в секторах Пиро, Сонго и Дегуимбере. Джихадистов выкинули в пустыню, они затаились. В результате этой успешной операции само собой образовалось негласное перемирие с JNIM по всему Сахелю, а не только в Мали.

С сентября район Мопти и проходящие там автотрассы считались безопасными для передвижения. Бойцы ЧВК перемещаются там на бронеавтомобилях, как правило, крупными колоннами. Статус временного перемирия позволял весь сентябрь и октябрь безопасно перемещаться и одиночным машинам без сопровождения.

Но 12 ноября источники бывшего ИГИЛ* сообщили о том, что в Буркина-Фасо был убит их крупный полевой командир Мусса Аг Бади, отвечавший за весь регион. Его убили двое его же бывших доверенных лиц, которые незадолго до этого переметнулись на сторону JNIM. В пустыне начался новый виток междоусобной распри между двумя оттенками джихадизма: Аль-Каидой и ИГИЛ.

Перемирие в Сахеле было сорвано, но штурмовые группы российской ЧВК узнали об этом не сразу – и продолжили перемещаться по области Мопти одиночными бронеавтомобилями. В результате 21 ноября сначала был подорван один автомобиль вблизи населенного пункта Мурдья, а затем и второй между Банкассой и Бандиагарой. Погибшие бойцы ЧВК находились во втором автомобиле, с которым, кстати, были и военнослужащие правительственной армии.

Убийство игиловского полевого командира случилось в Буркина-Фасо, а на бойцов ЧВК напали в Мали. Но это джихадисты границ не признают, а правительства отдельных стран очень даже признают. И должной коммуникации между несколькими странами Сахеля нет до сих пор, несмотря на провозглашение Конфедерации.

Целью создания Конфедерации, которое приветствовала Москва, было как раз улучшение координации в борьбе с трансграничными джихадистами и местными сепаратистами. Но правительство и армия Буркина-Фасо в итоге не обмениваются информацией с правительством и армией Мали. Потери в результате несут в том числе россияне, не получающие важных оперативных данных об изменениях в боевой обстановке.

Российские военные специалисты в странах Сахеля не по своей вине разобщены и не могут координировать свои действия. Российские бойцы и инструкторы оказались в положении "группы усиления" армий отдельно взятых стран. Они размыты и по территории, и по отдельным подразделениям.

Та же участь постигла и те подразделения местных правительственных армий, которые ранее проходили подготовку у российских специалистов. А это самые боеспособные, обученные и мотивированные части во всем Сахеле. В результате обученные россиянами части растворены в общей массе войск, что снижает эффективность их боевого применения.

Это задача не только военная, но и политическая. Уже больше года прорабатывается вопрос о создании в одной из стран сахельской зоны полномасштабной российской военной базы, с которой велось бы командование всеми подразделениями в регионе. Но между отдельными странами началась нездоровая конкурентная борьба за право разместить на своей территории эту базу, поскольку само ее наличие не только резко повышает безопасность, но и дает мощный экономический импульс близлежащим районам.

Кроме того, напрашивается определение некоего особого статуса для российских специалистов, задействованных в регионе.

Этому пока также мешают амбиции регионального военного руководства, которое полагает, что россияне не должны обладать дополнительными полномочиями по сравнению с местными офицерами.

Эффективность действий российских специалистов была бы гораздо выше, если бы страны Сахеля организовали оперативную систему военно-политического взаимодействия, в том числе систему чисто военной срочной связи друг с другом. В данный момент она отсутствует. Подобная дезорганизованность и провоцирует потери среди российских специалистов.

Создать такую систему несложно, поскольку численность российских военных специалистов в странах Сахеля не так уж и велика. Да и военные действия, в которых они задействованы, не самой высокой интенсивности.

Евгений Крутиков

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ