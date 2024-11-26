Канада потратила на поддержку Украины уже $13,6 млрд

Оттава профинансировала обучение управлению украинских пилотов истребителями F-16, а также передала зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады с 2022 года выделило уже порядка 19 млрд канадских долларов ($13,6 млрд) на поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Монреале. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

"Мы нарастили поддержку Украины, потратив с начала текущего конфликта 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд) на военные расходы, - сказал премьер-министр. - В общей сложности на поддержку Украины мы выделили уже около 19 млрд канадских долларов".

Говоря о последних военных тратах на нужды Киева, он напомнил, что Оттава профинансировала обучение управлению украинских пилотов истребителями F-16, а также передала зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Трюдо также отметил, что в североамериканской стране, как и в других странах НАТО, "есть граждане, которые задаются вопросом, почему мы поддерживаем эту далекую страну, которая не имеет ничего общего с нами в Канаде?". По его словам, поддержка Киева связана с большим количеством выходцев из Украины, которые проживают в Канаде, а также с тем, что Оттава "понимает важность [сохранения] основанного на правилах миропорядка".