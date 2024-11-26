Основатель ЧВК Blackwater: у Украины нет шансов вернуть утраченные земли

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс обвинил президента Джо Байдена в обострении ситуации на Украине, назвав решение по ATACMS “крайне безответственным”, пишет Newsweek. А шансов на то, что Украина вернет утраченные территории, в любом случае нет.

Питер Айткен (Peter Aitken)

На фоне продолжающегося российско-украинского конфликта основатель и бывший генеральный директор частной военной компании Blackwater Эрик Принс предупредил в воскресенье, что Киеву придется распрощаться с надеждами отбить у Москвы захваченные территории, если он хочет положить конец конфликту.

Российско-украинский конфликт бушует уже более двух лет после того, как президент России Владимир Путин в феврале 2022 года распорядился о начале специальной военной операции. Москва рассчитывала на скорую победу над восточным соседом с гораздо меньшей армией, однако энергичная оборона ВСУ, подкрепленная западной помощью, не позволила России добиться существенных успехов.

“У этого конфликта не будет хорошего исхода, — сказал Принс в утреннем эфире Fox News ведущей Марией Бартиромо. — Придется пойти на деэскалацию — и дело с концом. Все равно нет никаких шансов, что Украина вернет свои земли — Донецк, Луганск и территории на востоке — а про Крым и говорить нечего”.

Он добавил: “Последние полтора года мы просто занимаемся бесполезным делом. Все, что мы делаем, — это уничтожаем целые поколения украинцев и русских. Если на то пошло, представьте себе, если бы такое пограничное столкновение произошло с Мексикой, а по территории США стреляло бы российское оружие. Мы бы такого ни за что не потерпели”.

Принс выразил надежду, что избранный президент Трамп “возьмется за дело буквально с первого дня” и что “придут взрослые” и положат конец конфликту.

Журнал Newsweek обратился по электронной почте в Госдепартамент США и к переходной команде Трампа за комментариями, но ответа не получил.

В 2022 году Россия ввела войска в сепаратистские республики со столицами в Луганске и Донецке, расширив свои притязания на украинские земли за пределы Крыма, присоединенного в 2014 году.

Избранный президент Дональд Трамп выстраивал свою кампанию вокруг обещания положить конец конфликту “за 24 часа” и немедленно приступил к действиям, позвонив Путину и президенту Украины Зеленскому в течение считанных дней после победы на выборах.

Однако конфликт продолжает обостряться, поскольку стороны неожиданно активизировались. В начале августа Украина развернула внезапное вторжение в Россию, добившись некоторых успехов в Курской области, где ее силы остаются и поныне.

Россия, со своей стороны, заручилась поддержкой Северной Кореи, развернув на своей территории от 10 000 до 12 000 элитных бойцов из Пхеньяна (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ). В ответ США разрешили Украине бить армейскими тактическими ракетными комплексами ATACMS в тыл России. Зеленский добивался этого разрешение весь прошлый год.

Россия ответила запуском новой баллистической ракеты средней дальности по центральной Украине. По утверждению Москвы, это было боевое испытание гиперзвукового оружия.

В воскресном интервью Fox News Принс обвинил в обострении ситуации президента Джо Байдена, назвав его решение “крайне безответственным”, поскольку он так и так покидает свой пост в январе.

“Он, словно утопающий, хватается за любую соломинку, в расчете, что это каким-то образом “приструнит” русских или вроде того”, — сказал он.

Принс добавил: “А дело вот в чем: русские запустили баллистическую ракету. Она несла девять боеголовок со скоростью 9 Махов, ее невозможно сбить, и даже в неядерном исполнении ее кинетическая сила огромна. Со стороны русских это было напоминание: мы сможем шлепнуть вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, в будущем именно до этого и дойдет. Так что это не та игра, в которую надо играть дальше”.

Трамп не объяснил, как именно он намерен положить конец текущему конфликту, однако его напарник и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс обрисовал возможный подход новой администрации в эфире шоу Шона Райана в сентябре.

“Я думаю, что это будет выглядеть так: Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: так, вам, ребята предстоит найти мирное урегулирование. По всей видимости, нас ждет вот что: текущая линия соприкосновения между Россией и Украиной станет чем-то вроде демилитаризованной зоны”, — сказал он.

Между тем бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис предсказал в эфире CNN в начале месяца, что Путин “в итоге получит примерно 20% Украины — тот кусок, что он удерживает сейчас, — остальные 80% страны со всеми ресурсами и подавляющим большинством населения останутся демократическими и свободными”.

Однако в интервью Newsweek Ставридис добавил: “Имейте в виду, урегулирование путем переговоров — это не то, что США могут кому-то навязать. Об этом предстоит договориться украинцам и русским”. Ставридис допустил, что по условиям сделки Украина сможет вступить и в НАТО и, возможно, в Европейский союз, тогда как в трактовке Вэнса она не войдет “ни в военный альянс, ни в другие союзные институты”.