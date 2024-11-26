Шольц пообещал продолжить поддержку Украины

Канцлер ФРГ по-прежнему считает неправильным передавать Киеву крылатые ракеты Taurus

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который 25 ноября был выдвинут кандидатом на этот пост на предстоящих в стране досрочных выборах, заявил, что считает верным решение его правительства поддерживать Украину. Он обещал продолжать эту политику, но отметил, что по-прежнему считает неправильным передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.

"Я говорю тем, кто считает неправильным, что мы оказываем эту поддержку: нет, это было и это остается правильным. Правительство под моим руководством действовало так, чтобы было сделано все для недопущения эскалации ситуации в войне между Россией и НАТО. И это остается центральной задачей и сейчас <...>. Для меня всегда было важно и остается важным гарантировать недопущение ошибочных решений, например, как я говорил, поставок крылатых ракет, того, чтобы тяжелым оружием, которое мы поставили Украине, наносились удары вглубь России", - заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Поддержку Украины Шольц назвал первой в списке приоритетов в случае, если СДПГ выиграет и будет формировать правительство. Вторым приоритетом он назвал создание рабочих мест, далее - борьбу с инфляцией и реформу бюджетной политики.

Ранее руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбрало Шольца кандидатом в канцлеры. Досрочные выборы, как ожидается, пройдут в феврале 2025 года. При этом шансы социал-демократов на победу и, таким образом, нового срока Шольца на посту канцлера оцениваются как низкие из-за невысоких рейтингов партии и самого канцлера.