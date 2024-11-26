Для австралийского флота выбрали дизайн нового десантного корабля

Австралийские власти выбрали проект голландской Damen Shipyards Group в качестве предпочтительного варианта для производства тяжелых десантных кораблей в интересах национальных вооруженных сил. Как отмечает Naval News, это значительный шаг на пути к новому прибрежному флоту, что, как ожидается, приведет к созданию 1100 новых рабочих мест в судостроительном секторе Западной Австралии и задействует более 2000 сотрудников в смежных областях.

Заявляется, что транспортный корабль Landing Ship Transport 100 (LST100) компании Damen Shipyards Group обеспечит возможности, которые необходимы для перегруппировки армейских соединений. Наряду с десантными судами средней грузоподъемности и амфибийными транспортными средствами, новые корабли предназначены для развертывания и поддержки сухопутных войск с возможностями нанесения ударов по сухопутным и морским целям.

Дизайн десантного корабля типа LST100 Damen Shipyard Sharjah

Планируется построить восемь тяжелых десантных кораблей на базе LST100 на верфи компании Austal в Хендерсоне (Западная Австралия), если завершающая стадия переговоров увенчается успехом.

"Важно, что новые корабли построят в Австралии. Этот проект – важная часть наших планов по непрерывному военному судостроению как в Южной, так и в Западной Австралии, что создаст тысячи высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест", – заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

Финансирование закупки обеспечено средствами из Комплексной инвестиционной программы 2024–2034 гг., которая направлена на развитие австралийской промышленной базы, цепочек поставок и создание новых рабочих мест.

Ожидается, что постройка первого тяжелого десантного корабля начнется в 2026 году.

Водоизмещение кораблей типа LST100 достигает 3900 тонн, длина – 100 метров, ширина – 16 метров. Дальность плавания – 4000 морских миль.

Каждый корабль сможет перевозить более 500 тонн военной техники и оборудования: шесть танков "Абрамс", 11 боевых машин пехоты "Редбэк" или 26 ракетных систем залпового огня HIMARS.

Корабли оснастят боевыми системами для собственной обороны.

Помимо выполнения задач по транспортировке военной техники и личного состава, новые десантные корабли планируют использовать для оказания гуманитарной помощи и при ликвидации последствий стихийных бедствий.