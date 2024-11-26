Создана для патрулирования и разведки: Британия представила автономную подлодку Herne

Источник изображения: topwar.ru

Британские инженеры из концерна BAE Systems представили автономную подлодку Herne, предназначенную для защиты морского пространства и выполнения разведывательных миссий.

Она относится к типу XLAUV – «сверхбольших автономных подводных аппаратов». Как пояснили разработчики, Herne создавался как средство защиты подводной инфраструктуры, ведения противолодочной борьбы и скрытой разведки.

За работу аппарата отвечает система боевого управления Nautomate, успешно прошедшая испытания на надводном судне в начале этого года.

Источник изображения: topwar.ru

Herne меняет правила игры в подводном боевом пространстве. Он позволит нашим клиентам выполнять широкий спектр миссий и положит конец зависимости от платформ с экипажем

- заявили в концерне.

Как утверждается, без необходимости пополнения запасов и транспортировки систем жизнеобеспечения Herne сможет патрулировать подводную область гораздо дольше обычных субмарин. Аппарат имеет открытую архитектуру и при желании заказчика может быть оснащен различными функциональными модулями.

Источник изображения: topwar.ru

После демонстрации нового изделия команда BAE Systems продолжит совершенствовать Herne, проводя дальнейшие испытания в соответствии с требованиями заказчика. Не стоит исключать того, что приоритетным клиентом является киевский режим, заинтересованный в подрыве мощи ВМФ РФ и нарушении российского судоходства.