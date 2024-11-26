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ТАСС

В РФ разработают специализированную программу по военной педагогике

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Курсанты.
Источник изображения: © РИА Новости

Фонд "Талант и успех" имеет богатый опыт разработки новых образовательных программ, отметила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Специализированный проект "Военная педагогика", который объединит опыт работы коллективов в годы Великой Отечественной войны и в годы специальной военной операции, разрабатывается в России, сообщила руководитель фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева в ходе Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

"С коллегами из Национального центра исторической памяти разрабатываем уже некоторое время проект под условным названием "Военная педагогика". <…> Очень важно вовлекать всех молодых людей России в ту работу, которую мы запланировали. Она связана как с анализом работы сильнейших педагогических и профессиональных коллективов как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня, в контексте СВО и воспитания, в том числе, молодежи в новых регионах. И я хочу подчеркнуть, что только от наших с вами действий, нашей вовлеченность зависит сохранение исторической памяти, защита нашего прошлого и конечно же нашего будущего", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что фонд имеет богатый опыт разработки новых образовательных программ, в том числе касающихся патриотического воспитания и исторического образования. В частности, в "Сириусе" проводится подготовка педагогов и методистов из образовательных учреждений со всей России.

"Мы разработали комплексную концепцию социогуманитарного образования как для детей образовательного центра (центра для одаренных детей "Сириус" - прим. ТАСС), так и для студентов технологического университета [в Сириусе], так и для студентов педагогического института, который мы открываем 1 сентября 2025 года. И все это опирается на наши традиционные духовно-нравственные ценности и так называемые большие вызовы - большие идеи, объединившись вокруг которых, мы можем сформировать новое поколение руководителей, ученых, педагогов, инженеров", - добавила Шмелева.

Она также подчеркнула, что в современном мире, где регулярно предпринимаются попытки переписать историю и навязать России иные ценности, работа по формированию российской идентичности у новых поколений должна начинаться уже с детского сада, в том числе вестись и с родителями малышей. "Мы видим, что все чаще и чаще предпринимаются попытки переписать историю, и наша задача не допустить этого сегодня и воспитать будущие поколения, которые будут этим попыткам противостоять в будущем", - уточнила Шмелева.

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проходит в Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября. На нем представили масштабную интерактивную выставку архивных документов о преступлениях нацистов, собранных за пять лет существования проекта "Без срока давности". ТАСС - информационный партнер мероприятия. 

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Россия
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