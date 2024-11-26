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ТАСС

Глава Военного комитета НАТО: поставки оружия Киеву оказались неэффективны

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Источник изображения: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Это произошло " из-за слишком затянутого процесса принятия решений", пояснил Роб Бауэр

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Беспрецедентные по масштабам поставки оружия НАТО Киеву оказались неэффективны из-за многочисленных задержек, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

"Мы поставили Украине беспрецедентный объем оружия. Однако должен признать, что эти поставки оказались недостаточно эффективными из-за слишком затянутого процесса принятия решений, из-за чего поставки задерживались", - сказал Бауэр.

Одновременно он подчеркнул важность продолжения конфликта на Украине, который, по его мнению "несколько снизил" силу российской армии, в результате чего, по мнению голландского адмирала, Россия сейчас "представляет для НАТО несколько меньшую угрозу, чем в 2022 году", что дает НАТО "время подготовиться" к возможному прямому конфликту с Россией.

В то же время в другой части своей речи Бауэр высказал мнение, что численность российских вооруженных сил выросла по сравнению с 2022 годом. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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