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ВМС США могут привлечь еще одного подрядчика к строительству новых фрегатов

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ВМС США начали поиск второго подрядчика для производства фрегатов нового поколения класса "Констеллейшн" (Constellation, "Созвездие"). Об этом сообщает Naval News со ссылкой на запрос об информации (RFI), опубликованный Командованием военно-морских систем (NAVSEA).

Напомним, что изначально единственным подрядчиком производства фрегатов типа "Констеллейшн" выбрали компанию Fincantieri Marinette Marine. Однако предприятие не сможет обеспечить поставки более двух таких кораблей в год. Американский же флот хочет, чтобы судостроители вышли на сдачу до четырех фрегатов нового поколения ежегодно.

Дизайн фрегата класса Constellation, ВМС США

Fincantieri


Согласно тексту RFI, компании-претенденты должны "продемонстрировать, что у их есть необходимые мощности, рабочая сила и возможности для выполнения работы".

Еще в прошлом году начальник штаба ВМС США (командующий военно-морскими операциями) адмирал Майк Гилдей и министра флота Карлос Дель Тора на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам заявляли, что для программы "Констеллейшн" критически важно выбрать еще одного подрядчика.

Сейчас у Fincantieri Marinette Marine законтрактованы шесть фрегатов. Головной корабль FFG-62 "Констеллейшн" заложили в апреле 2024 года. Ранее предполагалось, что его передадут ВМС США до конца 2026 года, но сейчас сроки сдвинуты на 2027 год.

Для первых двенадцати кораблей серии "Констеллейшн" в качестве пункта постоянной дислокации выбрана военно-морская база Эверетт (штат Вашингтон).

На начальном этапе ВМС США намерены приобрести 20 фрегатов нового поколения. После этого возможны заказы дополнительных кораблей по мере стабилизации ситуации в судостроительной отрасли и снижения стоимости производства каждого корабля.

Как отмечает Navy Recognition, запрос информации не гарантирует, что американский флот разместит соответствующий тендер. Согласно тексту RFI, ответившие компании не будут уведомлены о результатах рассмотрения. "Информация, полученная из представленных ответов, будет использована при разработке стратегии закупок и будущих запросов", – заявили в NAVSEA.

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