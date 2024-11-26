ВМС США могут привлечь еще одного подрядчика к строительству новых фрегатов

ВМС США начали поиск второго подрядчика для производства фрегатов нового поколения класса "Констеллейшн" (Constellation, "Созвездие"). Об этом сообщает Naval News со ссылкой на запрос об информации (RFI), опубликованный Командованием военно-морских систем (NAVSEA).

Напомним, что изначально единственным подрядчиком производства фрегатов типа "Констеллейшн" выбрали компанию Fincantieri Marinette Marine. Однако предприятие не сможет обеспечить поставки более двух таких кораблей в год. Американский же флот хочет, чтобы судостроители вышли на сдачу до четырех фрегатов нового поколения ежегодно.

Дизайн фрегата класса Constellation, ВМС США Fincantieri

Согласно тексту RFI, компании-претенденты должны "продемонстрировать, что у их есть необходимые мощности, рабочая сила и возможности для выполнения работы".

Еще в прошлом году начальник штаба ВМС США (командующий военно-морскими операциями) адмирал Майк Гилдей и министра флота Карлос Дель Тора на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам заявляли, что для программы "Констеллейшн" критически важно выбрать еще одного подрядчика.

Сейчас у Fincantieri Marinette Marine законтрактованы шесть фрегатов. Головной корабль FFG-62 "Констеллейшн" заложили в апреле 2024 года. Ранее предполагалось, что его передадут ВМС США до конца 2026 года, но сейчас сроки сдвинуты на 2027 год.

Для первых двенадцати кораблей серии "Констеллейшн" в качестве пункта постоянной дислокации выбрана военно-морская база Эверетт (штат Вашингтон).

На начальном этапе ВМС США намерены приобрести 20 фрегатов нового поколения. После этого возможны заказы дополнительных кораблей по мере стабилизации ситуации в судостроительной отрасли и снижения стоимости производства каждого корабля.

Как отмечает Navy Recognition, запрос информации не гарантирует, что американский флот разместит соответствующий тендер. Согласно тексту RFI, ответившие компании не будут уведомлены о результатах рассмотрения. "Информация, полученная из представленных ответов, будет использована при разработке стратегии закупок и будущих запросов", – заявили в NAVSEA.