Четверть века вместе: 25 лет Союзному государству России и Белоруссии

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В декабре 2024 года исполнится 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, закрепившего стратегический выбор двух стран, взявших курс на построение уникальной интеграционной модели.

Позитивные перемены в процессе сближения РФ и РБ начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года в Белоруссии. В мае 1995 года были символически демонтированы пограничный столб и шлагбаум на границе Смоленской и Витебской областей. В том же 1995 году был подписан ряд интеграционных межгосударственных соглашений, в том числе Таможенный союз между Россией и Белоруссией и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами. Датой создания Союзного государства считается 8 декабря 1999 года, когда лидерами двух стран был подписан соответствующий договор. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации российским и белорусским парламентами.

Между Россией и Белоруссией отсутствуют таможенные барьеры, граждане могут свободно въезжать в соседнюю страну по внутреннему национальному паспорту. Кроме того, реализуется согласованная социальная политика: граждане России и Белоруссии обладают равными правами в трудоустройстве и оплате труда, получении образования, медицинской помощи и других социальных гарантий.

В 2021 году президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко утверждены 28 отраслевых союзных программ, направленных на укрепление экономической интеграции, а также дальнейшее формирование единого экономического, технологического, культурного, научного, информационного и технологического пространства. Достижение заявленных целей будет осуществляться поэтапно с учетом приоритета решения социальных и экономических задач.

На Высшем госсовете Союзного государства ожидаются к подписанию концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор по безопасности, в рамках которых, помимо прочего, будет синхронизировано содержание обновленной ядерной доктрины России.