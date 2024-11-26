Румыния подписала соглашение о закупке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 25 ноября. Правительство Румынии подтвердило намерение закупить в рамках программы "Зарубежные военные продажи" 32 истребителя 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2", подписав соответствующее письмо с предложением и принятием предложения (LOA).

Как сообщила 21 ноября корпорация Lockheed Martin, документ в присутствии премьер-министра Румынии Марселя Чолаку и других официальных лиц подписали министр национальной обороны Ангел Тылвэр и посол США Кэтлин Кавалец.

Соглашение подписано через несколько месяцев после того, как 13 сентября правительство США одобрило продажу истребителей Румынии. Подписание LOA позволяет сторонам приступить к проведению переговоров с целью окончательного согласования всех условий контракта. Румыния может получать самолеты с основного предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) или со сборочной линии в Камери (Италия).

По информации Lockheed Martin, F-35 является оптимальным и экономически эффективным решением для ВВС Румынии. Закупка данных самолетов позволяет без затруднений выполнить переход с состоящих в данное время на вооружении F-16. Как заявлено, поставка F-35 ВВС Румынии значительно усилит возможности НАТО в области сдерживания.

С учетом Румынии, на сегодняшний день 20 заказчиков выбрали F-35 для оснащения своих вооруженных сил. Более 1000 самолетов F-35 уже поставлены покупателям, а их налет превышает 940 тыс. часов.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 году президент Румынии Клаус Йоханнис впервые заявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin.

В апреле 2023 года высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) одобрил закупку истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для усиления противовоздушной обороны страны.

Госдепартамент США 13 сентября 2024 года одобрил потенциальную поставку правительству Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 32 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 7,2 млрд. долл.

Вооружение и боеприпасы для самолетов в данный запрос включены не были и, как ожидается, будут приобретены позднее.

Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке 32 многоцелевых истребителей F-35 для ВВС страны 7 ноября 2024 года, после чего он был рассмотрен и одобрен парламентом страны.

Как предполагается, контракт на поставку F-35 будет включать опцион на закупку 16 дополнительных самолетов. Ожидается, что первая партия F-35A будет доставлена в Румынию к 2031 году.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 29 истребителей F-16, поставленных из состава ВС Португалии, США и Норвегии. В ближайшие годы ожидается поставка еще 20 самолетов F-16 из Норвегии. К 2040 году самолеты F-16 планируется поэтапно заменить новыми F-35.