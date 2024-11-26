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Flotprom

Корабль снабжения нового типа пополнил состав ВМС Франции

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Начальник штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур официально объявил о готовности к эксплуатации новейшего корабля тылового обеспечения "Жак Шевалье" типа BRF. По его словам, базирующийся в Тулоне корабль теперь числится в составе флота и полностью готов к развертыванию.

Как отмечает Navy Recognition, "Жак Шевалье" – первый в серии из четырех кораблей типа BRF, предназначенных для модернизации и улучшения логистических возможностей французского флота. В 2026 году к нему должен присоединиться второй корабль "Жак Стосскопф", который спустили на воду в августе 2024 года. Остальные два корабля планируют сдать в 2028 и 2033 годах.

Корабль снабжения "Жак Шевалье", Франция

Chantiers de l'Atlantique


Постройка "Жака Шевалье" началась с резки стали в мае 2020 года на верфи Chantiers de l’Atlantique. Naval Group выступает в качестве генерального подрядчика программы.

Закладка корабля состоялась в конце декабря 2021 года. Носовую часть корабля построили в Италии на верфи Fincantieri, разработавшей проект на базе итальянских судов снабжения типа "Вулкано". Корпус собрали в рекордно короткие сроки – к концу февраля 2022 года все блоки объединили, а уже в апреле, через два месяца, корабль спустили на воду. Ходовые испытания начались в конце декабря.

Корабль "Жак Шевалье" передали французским ВМС в июле 2023 года. После этого продолжились его эксплуатационные испытания. Корабль провел 193 дня вдали от порта приписки, в том числе 153 дня в море, участвуя в межвидовых учениях с союзными флотами. В частности, он действовал в составе авианосной ударной группы во главе с французским флагманским кораблем "Шарль де Голль" во время миссии AKILA в Средиземном море.

Как заявляют представители ВМС Франции, новый корабль успешно выполнял сложные операции по снабжению. Например, в июне этого года обеспечил пополнение боеприпасов многоцелевого фрегата типа FREMM.

Полное водоизмещение "Жака Шевалье" достигает 31 тысячу тонн, длина корпуса – 194 метра, ширина – 27,6 метра. Максимальная скорость – 19,8 узла, дальность плавания – 7000 морских миль. Экипаж – 140 человек, возможно размещение до 60 человек дополнительного персонала.

Для собственной защиты корабль вооружен двумя 40-мм арткомплексами RAPIDFire, разработанными консорциумом Thales и Nexter.

Корабли типа BRF предназначены для перевозки топлива для кораблей, судов и авиации, для транспортировки оружия и боеприпасов, запасных частей, продуктов питания. Общий объем грузов – 13 тысяч кубометров. Кроме того, эти "снабженцы" возьмут на себя функции плавучих ремонтных мастерских.

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Страны
Италия
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Компании
Fincantieri
Thales
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
Военные учения
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