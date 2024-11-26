Макроэкономические индикаторы как инструмент прогнозирования кризисов и рецессии

В экономике, как и в медицине, лучший способ справиться с болезнью - предотвратить ее. Но как предвидеть "болезни" экономики - кризисы, рецессии, спады? Один из главных способов - следить за макроэкономическими индикаторами. Это ключевые показатели, по которым можно оценить "здоровье" экономики страны и спрогнозировать ее динамику.

Конечно, макроиндикаторы не дают 100% гарантии и не позволяют предсказать точную дату начала проблем. Но они могут заранее предупредить о нарастающих рисках и дисбалансах. И дать возможность инвесторам, бизнесу и обычным людям лучше подготовиться к потенциальной нестабильности.

Разберем подробнее, на какие макроиндикаторы стоит обращать особое внимание и как правильно их интерпретировать.

ВВП - главный показатель здоровья экономики

Ключевой индикатор, по которому оценивают состояние экономики любой страны - это динамика ВВП (валового внутреннего продукта). ВВП отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период (обычно за квартал или год).

Устойчивый рост реального ВВП (с поправкой на инфляцию) на уровне 2-3% в год считается показателем здоровой развивающейся экономики. Если же темпы роста ВВП замедляются или падают ниже 1-2%, это первый тревожный звонок. А падение ВВП два квартала подряд технически означает рецессию.

Например, перед кризисом 2008 года годовой рост ВВП США замедлился с 3.5% в 2005 году до 1.9% в 2007 году. В разгар кризиса, в 2008 году, ВВП показал символическое снижение на 0.1%. А в 2009 году падение достигло 2.5% - это была полноценная рецессия.

Чтобы спрогнозировать динамику ВВП, отслеживают и другие макроиндикаторы:

Промышленное производство и загрузка мощностей

Инвестиции в основной капитал

Розничные продажи и потребительские расходы

Индексы деловой активности PMI в производстве и услугах

Инфляция - индикатор перегрева или переохлаждения

Второй ключевой показатель, тесно связанный с ВВП - это уровень инфляции. Инфляция отражает рост общего уровня цен и обесценивание денег. Оптимальным для развитой экономики считается умеренный уровень инфляции около 2% в год.

Но если инфляция разгоняется выше 5%, особенно на фоне замедления роста ВВП, это верный признак "перегрева" экономики. Быстрый рост цен без соответствующего роста производства и доходов ведет к падению покупательной способности, спроса и в итоге к рецессии.

Например, в США в 1970-ых годах инфляция достигала двузначных значений (пик около 14% в 1980 году) на фоне нефтяных шоков и замедления экономического роста. Это в сочетании с высокой безработицей привело страну к периоду стагфляции.

С другой стороны, и слишком низкая инфляция (ниже 1%) или даже дефляция - это тревожный сигнал. Он говорит о слабом спросе и "переохлаждении" экономики. Так, в Японии в конце 1990-ых - начале 2000-ых годов наблюдалась дефляция на фоне затяжного экономического спада. А в Еврозоне после кризиса 2008-2009 годов инфляция также опускалась до околонулевых значений, что усугубляло долговые проблемы некоторых стран.

Чтобы прогнозировать динамику инфляции, центробанки и аналитики следят за такими показателями:

Базовая инфляция (без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания)

Инфляционные ожидания бизнеса и потребителей

Темп роста денежной массы

Динамика цен на импортные товары и сырье

Рынок труда - индикатор потребительского здоровья

Состояние рынка труда - важнейший макроиндикатор, который позволяет оценить общее здоровье экономики и потребительский спрос. Здесь смотрят на два ключевых показателя - уровень безработицы и темпы роста зарплат.

В нормальной растущей экономике уровень безработицы не должен превышать 4-5%. Если же безработица начинает расти и задерживается выше 6-7%, это явный признак проблем. Компании сокращают персонал и замораживают наем, когда видят падение спроса и доходов. Люди теряют работу и доходы, сокращают траты. Это ведет к замедлению всей экономики.

Например, во время рецессии 2020 года уровень безработицы в США подскочил с 3,5% до 14,7% всего за два месяца из-за локдаунов и ограничений. Это был беспрецедентный шок для рынка труда и экономики.

Темпы роста зарплат - второй важный показатель рынка труда. В здоровой экономике зарплаты должны расти умеренными темпами, опережая инфляцию на 1-2%. Если же рост зарплат долго отстает от инфляции (как было в 2010-ых годах), это подрывает покупательную способность населения. В 2022 году номинальные зарплаты в США росли рекордно на 5,1%, но не успевали за высокой инфляцией в 8,5% и в реальном выражении даже снизились на 3,4%.

Чтобы предсказать динамику рынка труда, аналитики отслеживают также:

Число первичных заявок на пособие по безработице

Долю экономически активного населения

Индекс стоимости рабочей силы

Долю долгосрочных безработных в общей безработице

Кривая доходности - индикатор рецессии

Один из самых известных макроиндикаторов, который исторически был надежным предвестником рецессии - это кривая доходности казначейских облигаций США. В нормальных условиях кривая должна быть растущей - то есть доходность долгосрочных облигаций (например, 10-летних) выше, чем краткосрочных (3-месячных или 2-летних).

Но иногда кривая уплощается или даже инвертируется - то есть краткосрочные ставки оказываются выше долгосрочных. Это значит, что инвесторы ждут в будущем экономических проблем и снижения ставок. Поэтому покупают "в запас" более длинные облигации, толкая вниз их доходность.

Исторически почти каждой рецессии в США предшествовала инверсия кривой доходности. Например, перед кризисом 2000 года кривая инвертировалась за 12 месяцев, перед кризисом 2008 года - за 18-24 месяца.

Цены на сырье - индикатор глобального спроса

Наконец, важным макроиндикатором, по которому можно предсказать риски для мировой экономики, являются мировые цены на ключевые сырьевые товары - нефть, промышленные металлы, продовольствие.

Цены на сырье очень чутко реагируют на глобальный спрос и деловую активность. Когда мировая экономика на подъеме - сырье дорожает, поскольку производство растет. Когда в экономике начинаются проблемы - цены на сырье обычно разворачиваются вниз.

Например, перед кризисом 2008 года цены на нефть достигли рекордных $147 за баррель, а потом обвалились до $32 на фоне рецессии. Похожая картина была и в 2020 году, когда нефть падала с $60 до рекордно низких $15-20 из-за локдаунов и ценовой войны.

При этом важно смотреть на динамику цен в комплексе. Падение цен на сырье, особенно на энергоносители, обычно выгодно для стран-импортеров, но болезненно для стран-экспортеров. Например, обвал нефти в 2014-2016 годах с $100 до $30 ударил по экономике России, Венесуэлы, Нигерии и Саудовской Аравии, которые сильно зависят от нефтяных доходов. А вот для стран-импортеров нефти, таких как Китай, Индия, Япония, Корея, удешевление энергоресурсов, наоборот, было выгодным, поскольку снизило издержки.

Таким образом, регулярный мониторинг этих и других макроэкономических индикаторов помогает составить целостную картину состояния экономики, выявить нарастающие риски и дисбалансы. И заранее подготовиться к возможным кризисным явлениям - если не предотвратить их, то хотя бы смягчить негативные последствия. Как для бизнеса и инвесторов, так и для каждого отдельного человека.