НАСА выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

НАСА выбрало компании Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

НАСА выбрало американские компании Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на поверхность Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Не позднее 2032 года корабль Starship компании SpaceX должен доставить на естественный спутник Земли ровер японского производства. Не ранее 2033-го посадочный аппарат Blue Moon разработки Blue Origin планируется использовать для доставки на спутник обитаемого модуля.

Ранее издание сообщило, что НАСА обновило перечень мест высадки миссии Artemis 3, в рамках которой американские астронавты должны оказаться на поверхности Луны.

В сентябре SpaceNews рассказало, что американское космическое агентство выбрало компанию Intuitive Machines для обеспечения навигации и связи на Луне.