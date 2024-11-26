Военный аналитик Мингалев: 70% боевиков ВСУ готовы на уступки территорий

Большая часть боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) — не профессиональные военные, а насильно мобилизованные граждане, не желающие участвовать в боях и готовые к территориальным уступкам в отношении России. Об этом 25 ноября в беседе с «Известиями» заявил политолог, военный аналитик Вадим Мингалев.

Накануне газета The Economist опубликовала материал, в котором украинские солдаты и командиры рассказали об ухудшении ситуации на передовой. Отмечается, что это в основном связано с нехваткой личного состава ВСУ — те, кто уже на фронте, чаще либо старше 45 лет, либо имеют серьезные проблемы со здоровьем. Один из офицеров армии Украины рассказал, что с каждым годом количество тех, кто готов отказаться от территорий, растет и сейчас достигло 70%.

«Информация о том, что 70% готовы на уступки, соответствует действительности. Дело в первую очередь в больших потерях украинской армии. Во-вторых, на фоне новой стратегии генштаба Вооруженных сил РФ стало ясно, что ВСУ обречены. Сейчас превосходство армии России очевидно практически на каждом участке фронта», — прокомментировал Мингалев.

По его словам, со временем Украина потеряла преимущество даже в тех областях, где оно было обеспечено посредством помощи западных партнеров, например в сфере беспилотной авиации. В настоящее время Россия не только догнала в этом вопросе противника, но и обошла, подчеркнул он. Последним «гвоздем» для Киева стало применение ракеты «Орешник», сказал собеседник издания, добавив, что теперь плачевность ситуации для Украины понимают не только внутри страны, но и за ее границами.

Кроме того, добавил эксперт, на ситуации на фронте сказалась и ликвидация большинства представителей националистических батальонов ВСУ. Так, считает аналитик, на данный момент 70% боевиков в рядах украинской армии — обычные граждане, мобилизованные силой, и именно они поддерживают идею о территориальных уступках ради заморозки боевых действий.

Ранее, 23 ноября, генштаб ВСУ сообщил, что в зоне боевых действий обстановка для украинской армии является сложной. В украинском генштабе отметили, что российская армия ежедневно атакует позиции ВСУ, используя преимущество в военной технике и солдатах.

До этого, 21 ноября, британские эксперты заявили об угрозе обрушения фронта на Украине под натиском РФ. Кроме того, отмечается, что атака ВСУ на Курскую область стала «стратегической катастрофой» на фоне дефицита военных в рядах украинской армии.

В октябре сообщалось, что украинские солдаты отказываются слушать командиров из-за приказов атаковать российских военнослужащих без оружия и из-за коррупции в армии. Как отмечал портал The Daily Beast, после атаки на Курскую область украинские военные предпочли бы смириться с поражением и вернуться домой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.