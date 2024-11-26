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Украинские военные не имеют самостоятельности в применении западных крылатых ракет. Об этом пишет французская газета Le Monde. В публикации отмечается, что для обеспечения удара необходима соответствующая поддержка «на земле».

Британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP должны быть заранее запрограммированы перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 ВВС Украины

– утверждает издание, явно намекая, что подготовительные действия могут выполнять только специалисты Североатлантического альянса.

Собственно, никаким «открытием Америки» в публикации французского издания даже не пахнет. Президент РФ не раз подчеркивал, что наносить удары вглубь российской территории боевики киевского режима могут только при непосредственном участии специалистов НАТО.

Однако материал французского издания лишний раз подтверждает справедливость не только российских опасений на этот счет, но и ответных действий, которые, согласно обновленной ядерной доктрине РФ, могут быть осуществлены с использованием оружия массового поражения.

Напомним, Великобритания и Франция вслед за США разрешили использовать свои ракеты для атак объектов, расположенных в глубине российской территории.

В ответ на это РФ провела боевые испытания БРСД «Орешник», которые вызвали настоящую истерику в Киеве. На Банковой в срочном порядке попросили США обеспечить Украину системами ПРО, которые могли бы перехватывать подобные ракеты. Однако США отказали в удовлетворении этой просьбы, не в последнюю очередь в связи с тем,[sup][/sup] что подобных систем в настоящее время не существует.