"Ростех" сообщил о новых поставках Минобороны РФ бомбардировщиков Су-34

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передала Минобороны России очередную партию самолетов Су-34, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы", - сообщили в пресс-службе "Ростеха" в понедельник.

Как заявил первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова привели в пресс-службе, все авиационные заводы госкорпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства.

"Наши предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники. Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения", - сказал Артяков.

В свою очередь гендиректор ОАК Вадим Бадеха, чьи слова также приводятся в сообщении, заявил, что данная партия Су-34 - не последняя в текущем году.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.