Войти
Военное обозрение

Сырский подписал директиву, предписывающую каждой бригаде ВСУ открыть свой центр рекрутинга для набора добровольцев

155
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Формирования ВСУ переходят на самостоятельную вербовку добровольцев, в каждой бригаде должен быть открыт собственный рекрутинговый центр. Соответствующую директиву подписал главком ВСУ Сырский.

Генштаб ВСУ перекладывает вопросы комплектации с ТЦК на сами бригады, теперь каждый командир части имеет право набирать добровольцев напрямую, исключая этап поимки их военкомами. При этом с ТЦК никто план по мобилизации не снимает, как говорится, добровольцы — это одно, а мобилизованные — совсем другое. Бригады будут набирать одних через свои рекрутинговые центры, а ТЦК поставлять других, вылавливая их на улицах.

Директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

— говорится в сообщении Минобороны Украины.

Возможность набирать добровольцев сразу в бригады, минуя ТЦК, была получена ВСУ в начале октября после внесения изменений в постановление украинского кабмина от 16 мая 2024 года. До этого рекрутинговые центры действовали только в Сухопутных войсках, ВМС, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что украинская армия вообще планирует отказаться от мобилизации и перейти на контрактную основу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией