Сырский подписал директиву, предписывающую каждой бригаде ВСУ открыть свой центр рекрутинга для набора добровольцев

Источник изображения: topwar.ru

Формирования ВСУ переходят на самостоятельную вербовку добровольцев, в каждой бригаде должен быть открыт собственный рекрутинговый центр. Соответствующую директиву подписал главком ВСУ Сырский.

Генштаб ВСУ перекладывает вопросы комплектации с ТЦК на сами бригады, теперь каждый командир части имеет право набирать добровольцев напрямую, исключая этап поимки их военкомами. При этом с ТЦК никто план по мобилизации не снимает, как говорится, добровольцы — это одно, а мобилизованные — совсем другое. Бригады будут набирать одних через свои рекрутинговые центры, а ТЦК поставлять других, вылавливая их на улицах.

Директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

— говорится в сообщении Минобороны Украины.

Возможность набирать добровольцев сразу в бригады, минуя ТЦК, была получена ВСУ в начале октября после внесения изменений в постановление украинского кабмина от 16 мая 2024 года. До этого рекрутинговые центры действовали только в Сухопутных войсках, ВМС, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что украинская армия вообще планирует отказаться от мобилизации и перейти на контрактную основу.