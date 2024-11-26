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ЦАМТО

Тайвань и Латвия намерены сотрудничать в области БЛА

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Беспилотник «Пингвин» латвийской фирмы UAV Factory
Беспилотник «Пингвин» латвийской фирмы UAV Factory.
Источник изображения: Фото: uavfactory.com

ЦАМТО, 25 ноября. Тайвань и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства БЛА в рамках проведенного с целью установления контактов бизнес-форума промышленности сектора беспилотной авиации (Drone Industry Business Forum).

Как сообщает Taiwan News, глава корпорации Aerospace Industrial Development Corp. (AIDC) Ху Кай-хун (Hu Kai-hong) от имени альянса TEDIBOA (Taiwan Excellence Drone Industry Business Opportunities Alliance) подписал соответствующий меморандум о взаимопонимании с Латвийской федерацией промышленности сектора обороны и безопасности. Альянс намерен наладить сотрудничество в сфере беспилотных летательных аппаратов и экономическое партнерство с Латвией и соседней Эстонией.

Целью подписанного меморандума является создание надежной и стабильной платформы для промышленного сотрудничества, а также содействие промышленному сотрудничеству и двусторонним инвестициям. Второй меморандум Ху Кай-хун подписал от имени и Ассоциации развития оборонной промышленности Тайваня.

Ху Кай-хун возглавил тайваньскую делегацию, участвовавшую в проведенной в Риге с 18 по 20 ноября мероприятии для установлению контактов между Тайванем, Латвией и Эстонией в отрасли беспилотных летательных аппаратов. В состав тайваньской делегации вошли представители 22 компаний, специализирующихся в сфере БЛА, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), космических технологий и электроники.

От Латвии в мероприятии приняли участие более 20 компаний, представляющих такие секторы, как беспилотные системы (воздушные, наземные, надводные и подводные), кибербезопасность, коммуникационные технологии, энергетика, тактическое оборудование, производство военного снаряжения, инновационные технологии и другое.

Представитель Тайваня в Латвии Эндрю Эйч Си Ли отметил, что конфликт на Украине и растущая военная угроза Тайваню со стороны Китая стали причиной направления в Латвию делегации, что демонстрирует приверженность Тайваня сотрудничеству со странами Балтии, Центральной и Восточной Европы. Представитель Тайваня сообщил, что передовые информационно-коммуникационные технологии, отрасль полупроводниковой промышленности Тайваня, высококвалифицированная рабочая сила делают Тайвань отличным экономическим и торговым партнером для Латвии, Эстонии и стран ЕС.

Реакция Китая на развитие сотрудничество балтийских государств с Тайванем пока не известна.

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