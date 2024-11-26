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ТАСС

Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года

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Долларовые купюры. Архивное фото
Долларовые купюры. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Lennihan

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил ключевую роль ВБ в поддержке экономики и бюджета страны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) с февраля 2022 года привлек для Украины более $40 млрд на социальные и гуманитарные расходы. Об этом сообщается на едином веб-портале органов исполнительной власти Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее встретился с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани во время их визита в Киев. Стороны обсудили результаты сотрудничества Украины и банка за 1 тыс.  дней спецоперации, планы на 2025 год, а также совместную работу правительства Украины и ВБ в рамках инструмента "матрица реформ", который в стране разработали совместно с банком.

Комментируя состояние финансовой системы Украины, министр финансов отметил ключевую роль Всемирного банка в поддержке экономики и бюджета страны. С февраля 2022 года ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд, отмечает портал. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины.

Марченко также отметил ключевую роль банка в консолидации помощи от международных партнеров и отметил приверженность правительства Украины повестке дня реформ на пути к вступлению в ЕС. "Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины в достижении этой цели. Разработанный совместно с банком аналитический инструмент "матрица реформ" является указателем и планом трансформации Украины, содержащим более 300 реформ с измерительными индикаторами", - отметил министр. 

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