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ТАСС

Основатель Blackwater после удара "Орешника" призвал не провоцировать РФ

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Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс
Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Эрик Принс назвал решение Джо Байдена об ударах вглубь РФ безответственным и отметил, что "это не та игра, в которую нужно дальше играть"

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Экс-офицер Сил специальных операций ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс счел крайне безответственным решение президента США Джо Байдена разрешить использование американских ракет для ударов вглубь России.

"Это не та игра, в которую нужно дальше играть", - сказал Принс в интервью Fox News, говоря о том, что Запад увидел российское послание в виде неуязвимой для систем противоракетной обороны (ПВО) баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.

Он также отметил, что у Киева "нет никаких шансов" отвоевать утраченные территории. Принс также считает, что избранный презиидент США Дональд Трамп займется вопросом украинского конфликта "буквально с первого дня".

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 ноября о применении по объекту ВПК Украины - заводу "Южмаш" "одной из новейших российских ракетных систем средней дальности" "Орешник". Как пояснил президент,  на этот шаг РФ пошла "в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия" по российской территории. Как уточнил Путин, удар стал испытанием "Орешника" в боевых условиях, ракету использовали в неядерном гиперзвуковом оснащении. На сегодняшний день средств противодействия "Орешнику" нет, системы ПВО и создаваемые американцами в Европе системы ПРО не  могут перехватить  подобные ракеты, подчеркнул Путин. По его словам, объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов Москва будет определять, исходя из угроз безопасности страны.  

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