Войти
ТАСС

Песков: в Европе нет единства по идее отправки войск на Украину

152
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

По словам представителя Кремля, "горячие головы" хотят отправки войск на Украину

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские элиты не едины в идее отправить войска своих стран или хотя бы наемников-частников в поддержку Киеву, однако отдельные "горячие головы" размышляют над этим. Таким образом на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации французской газеты Le Monde.

Издание сообщило о возвращении европейских элит к дискуссиям по теме возможной отправки войск на Украину в свете предполагаемого отказа будущей американской администрации во главе с Дональдом Трампом от существующей поддержки Киева.

"Мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности, - отметил представитель Кремля. - Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи". "Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля 2024 года заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Песков тогда заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией