Песков: в Европе нет единства по идее отправки войск на Украину

По словам представителя Кремля, "горячие головы" хотят отправки войск на Украину

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские элиты не едины в идее отправить войска своих стран или хотя бы наемников-частников в поддержку Киеву, однако отдельные "горячие головы" размышляют над этим. Таким образом на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации французской газеты Le Monde.

Издание сообщило о возвращении европейских элит к дискуссиям по теме возможной отправки войск на Украину в свете предполагаемого отказа будущей американской администрации во главе с Дональдом Трампом от существующей поддержки Киева.

"Мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности, - отметил представитель Кремля. - Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи". "Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля 2024 года заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Песков тогда заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.