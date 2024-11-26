FT: Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку

Европейские страны должны будут увеличить свои военные расходы, чтобы компенсировать возможное снижение вклада США в НАТО. Однако замена американских военных ресурсов окажется крайне сложной задачей, пишет британский экономический вестник Financial Times.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя," — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предупредил о риске превращения Европы в "травоядное" среди "хищников".

Согласно данным доклада Международного института стратегических исследований, европейские члены НАТО столкнутся с необходимостью значительных финансовых вложений, чтобы модернизировать вооружения и оборонную промышленность, а также усилить уровень боеготовности.

Пока что, несмотря на увеличение оборонного бюджета, европейские страны все еще сильно зависят от США. Если Вашингтон решит уменьшить свое участие в альянсе, НАТО придется решить три ключевые задачи: что делать, с чего начинать и сколько это будет стоить.

По словам британского маршала авиации в отставке Эдварда Стрингера, Европа не готова заменить американскую долю, включая транспортные и логистические ресурсы, такие как самолеты C-17. "Дело не в деньгах, — добавил один из европейских дипломатов. — Это политический и практический вопрос. Мы просто не обладаем такой техникой, как у американцев." Кроме того, без лидерства США и при раздробленности европейской оборонной промышленности появятся логистическии трудности и внутриполитические споры. Например, задержки в совместных закупках вооружений уже вызвали напряженность между Францией и другими странами ЕС.

По словам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, даже при текущем уровне расходов Европа может не справиться с вызовами. "Чем больше мы тратим на оборону, тем меньше риск будущих конфликтов," — заявил он, подчеркнув важность долгосрочных инвестиций. Если Европа не решит эти проблемы, она рискует столкнуться с новыми угрозами безопасности без полноценной поддержки своего давнего союзника — США.