Войти
Интерфакс-АВН

Корабли России и Малайзии провели учение в Южно-Китайском море

154
0
0
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМФ России и ВМС Малайзии провели учение PASSEX в Южно-Китайском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в понедельник.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" в сопровождении спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота завершили мероприятия делового захода в малайзийский порт Кота-Кинабалу и провели в акватории Южно-Китайского моря военно-морское учение PASSEX с кораблями ВМС Малайзии", - говорится в сообщении.

По информации ТОФ, корабли двух стран отработали задачи совместного маневрирования, тренировку по связи и другие вопросы организации взаимодействия.

"Ранее в малайзийском порту российские моряки в течение нескольких дней провели ряд встреч с представителями командования ВМС Малайзии", - сказали во флоте.

Как сообщал ТОФ, корабли ВМФ России посетили порт Кота-Кинабалу впервые. Российская дизельная подводная лодка "Уфа" в сопровождении спасательного буксира "Алатау" зашла в малайзийский порт 20 ноября.

По официальным данным, подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. Подлодка вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией