Корабли России и Малайзии провели учение в Южно-Китайском море

Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМФ России и ВМС Малайзии провели учение PASSEX в Южно-Китайском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в понедельник.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" в сопровождении спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота завершили мероприятия делового захода в малайзийский порт Кота-Кинабалу и провели в акватории Южно-Китайского моря военно-морское учение PASSEX с кораблями ВМС Малайзии", - говорится в сообщении.

По информации ТОФ, корабли двух стран отработали задачи совместного маневрирования, тренировку по связи и другие вопросы организации взаимодействия.

"Ранее в малайзийском порту российские моряки в течение нескольких дней провели ряд встреч с представителями командования ВМС Малайзии", - сказали во флоте.

Как сообщал ТОФ, корабли ВМФ России посетили порт Кота-Кинабалу впервые. Российская дизельная подводная лодка "Уфа" в сопровождении спасательного буксира "Алатау" зашла в малайзийский порт 20 ноября.

По официальным данным, подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. Подлодка вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года.