Индия приступила к передаче Армении РСЗО "Пинака"

Индийская РСЗО Pinaka, калибром 214 миллиметров и дальностью до 60 километров ранее также была законтрактована Арменией.

ЦАМТО, 25 ноября. Индия в рамках заключенного два года назад контракта приступила к поставкам Армении реактивных систем залпового огня "Пинака", сообщает The Economic Times.

Как отмечает издание, поставки начались практически одновременно с передачей Еревану в этом месяце первой батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш" производства индийской компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

О том, что Индия и Армения подписали крупный контракт на поставку РСЗО "Пинака", реактивных снарядов к ним и других боеприпасов, The Economic Times сообщила 29 сентября 2022 года.

По информации индийского издания, контракт был подписан в рамках пакетного соглашения на поставку вооружения и боеприпасов, достигнутого между странами в начале сентября 2022 года на фоне обострившихся отношений с соседним Азербайджаном. Хотя общая стоимость заключенных контрактов не разглашалась, предполагается, что в Армению будет поставлено вооружений на сумму более 20 млрд. рупий (245,4 млн. долл.). Позднее из армянских источников стало известно, что заказано четыре батареи РСЗО "Пинака".

Два года назад неназванный источник сообщил The Economic Times, что сделка с Арменией включает в себя первый в истории экспортный заказ на РСЗО "Пинака", которые уже находятся на вооружении СВ Индии (недавно был размещен заказ на шесть дополнительных полковых комплектов по 18 установок в каждом). В рамках пакетного соглашения Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд других боеприпасов.

До этого, в феврале 2020 года, индийская компания Bharat Electronics Limited (BEL) получила контракт на сумму 3,5 млрд. рупий (более 40 млн. долл.), предусматривающий поставку Вооруженным силам Армении четырех радиолокационных артиллерийских разведывательных комплексов SWATHI. Сообщалось, что в проведенном тендере индийская компания значительно обошла своих конкурентов из России и Польши.

В ноябре 2022 года также стало известно о подписании контрактов на поставку Армении 155-мм колесных самоходных гаубиц MArG и буксируемых ATAGS индийского производства.

Справочно:

Как уже сообщал ЦАМТО, 214-мм РСЗО "Пинака" спроектирована и разработана Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Разработка началась в 1980-е годы для замены парка БМ-21 "Град". Боевой вес РСЗО "Пинака" (с РС) составляет около 27,1 т. Расчет состоит из пяти человек. В состав артиллерийской части входят два транспортно-пусковых контейнера с 12 РС. Максимальная дальность стрельбы – 40 км, минимальная – 10 км. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии РСЗО "Пинака" Mk.2, дальность стрельбы которой превысит 70 км.

Стоимость подписанных в сентябре 2020 года контрактов на поставку шести полков РСЗО "Пинака" для СВ Индии, подписанных с компаниями Bharat Earth Movers Ltd. (BEML), Tata Power Company Ltd. (TPCL) и Larsen & Toubro (L&T), составила 25,8 млрд. рупий (около 353 млн. долл.).

В состав шести полков "Пинака" войдут 114 пусковых установок, оборудованные автоматической системой наведения и позиционирования (AGAPS), и 45 машин управления, которые будут закуплены у TPCL и L&T, а 330 автомашин будут закуплены у BEML.

Заказы на шесть полков были разделены между L&T, которая поставит четыре полка, и TPCL, которая поставит два полка. Пусковые установки выполнены на шасси TATRA с колесной формулой 8x8 компании BEML. Контракты не включали поставку боеприпасов, которые будут закупаться отдельно. Сообщалось, что проект будет реализован с долей продукции национального производства в 70%.