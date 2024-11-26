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В США рассказали о заставившем замолчать критиков Су-57

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

TNI: летная программа заставила замолчать критиков истребителя Су-57

Летная программа, продемонстрированная Су-57 в ходе международного авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай), заставила замолчать критиков истребителя. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По его оценке, слухи и насмешки о неудачах программы Су-57 оказались опровергнуты в ходе авиасалона. «Русские приехали в Чжухай, чтобы произвести впечатление, и Су-57 сделал именно это, как только поднялся в небо. Мир мгновенно увидел истинный размах и мощь самого современного российского оружия», — пишет автор.

Вайхерт уверен, что сдержанность российской стороны в демонстрации истинных возможностей самолета обусловлена осторожной работой с секретными технологиями.

По мнению обозревателя, Китай и Россия могли бы сотрудничать в производстве Су-57, однако в этом случае Пекин мог бы получить технологии российского самолета.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что компания подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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