Войти
Lenta.ru

Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

162
0
0
Фото: NASA / Wikimedia
Фото: NASA / Wikimedia.

ArsTechnica: модуль «Поиск» закрыли из-за токсичного запаха из «Прогресса МС-29»

Российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах. Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание ссылается на сообщение НАСА, согласно которому российские космонавты при открытии люка пристыковавшегося к МКС корабля не только почувствовали неприятный запах, но и заметили в нем небольшие капли. ArsTechnica пишет, что анализ воздуха внутри МКС не показал нарушений, но допускает, что американское космическое агентство может сознательно преуменьшать серьезность произошедшего.

Со ссылкой на эксперта Анатолия Зака издание сообщает, что российские космонавты, работающие на МКС, «надели защитное снаряжение и активировали дополнительную систему очистки воздуха на борту своей части станции». По его данным, астронавт НАСА Дон Петтит почувствовал на американском сегменте станции запах, напоминающий аэрозольную краску.

По информации ArsTechnica, российская и американская сторона продолжают взаимодействовать по вопросу ситуации вокруг «Прогресса МС-29».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с космодрома Байконур 21 ноября. Корабль доставил на российский сегмент МКС около 2,4 тонны грузов, включая топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах, а также различное оборудование и материалы.

Ранее издание издание SpaceNews сообщило, что между НАСА и госкорпорацией «Роскосмос» сохраняются разногласия о причинах и серьезности утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 04:42
  • 5952
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»
  • 25.11 18:44
  • 2
Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года
  • 25.11 17:52
  • 3
Британская армия говорит, что "готова воевать с Россией хоть сегодня" (Daily Mail, Великобритания)
  • 25.11 17:49
  • 2
Белоруссия выиграла тендер на модернизацию 10 истребителей Су-27 ВВС Казахстана
  • 25.11 12:12
  • 0
«Самый лучший» польский ВПК
  • 25.11 11:47
  • 41
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 25.11 07:37
  • 2
«Синоним лжи и неоправданных потерь». Командующего группировкой «Юг» сняли с должности
  • 25.11 05:29
  • 0
О БПК проекта 1155 - в свете современных требований
  • 25.11 04:00
  • 0
О крейсерах проекта 1164 "Атлант" - в свете современных требований.
  • 25.11 03:48
  • 1
Ульянов заявил, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ
  • 25.11 03:33
  • 1
Путин подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией