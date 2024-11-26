ЦАМТО, 25 ноября. Приоритетным направлением для Госкорпорации "Ростех" остается выполнение гособоронзаказа: предприятия Ростеха регулярно поставляют в войска современные образцы артиллерии, бронемашины, танки, боевую авиацию, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы.

Около 80% вооружений и военной техники, задействованной в зоне СВО, производится на предприятиях Ростеха, а гособоронзаказ выполняется на 99,5%, по особо востребованным образцам – на 100%.

За последние два года производство легкой бронетехники, бронемашин, танков увеличилось в разы, отдельных видов боеприпасов – в 50 раз. Такой рост производства был бы невозможен без глобальной модернизации предприятий, проведенной до 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Ростеха" от 23 ноября, приуроченном к 17-летней годовщине со дня создания корпорации.

В сообщении также отмечается, что одним из главных успехов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в составе Ростеха стало начало серийного производства истребителя Су-57 – самой современной крылатой машины российской армии. Сегодня это единственный истребитель пятого поколения в мире, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения.

Экспортный Су-57Э в ноябре этого года стал звездой китайского авиасалона Airshow China 2024.

Среди других ключевых событий военной авиации – возобновление производства стратегического ракетоносца Ту-160М – одного из самых мощных боевых самолетов в мире, и начало выпуска тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, говорится в сообщении Ростеха.

Сегодня Госкорпорация Ростех – это 800 научных и производственных организаций в 62 регионах страны, объединяющие почти 700 тыс. сотрудников. С 2009 по 2024 гг. консолидированная выручка Корпорации выросла почти в шесть раз и достигла 2,8 трлн. руб. Примерно треть из этого – продажи гражданской продукции. При этом Ростех остается основным поставщиком в рамках гособоронзаказа: на предприятиях Корпорации производят около 80% вооружений и военной техники, применяемых в зоне СВО.