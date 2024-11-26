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ТАСС

Порошенко предложил НАТО использовать для Украины урок времен холодной войны

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: © Johannes Simon/ Getty Images

По словам экс-президента республики, чтобы "заморозить все военные действия", избранному президенту США Дональду Трампу нужно пригласить Киев в альянс

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Лидерам стран НАТО нужно обратить внимание на опыт времен холодной войны, когда Западная Германия получила членство в альянсе, в то время как Советский Союз выступал против этого.

Такое мнение выразил в интервью Times of Malta бывший украинский президент Петр Порошенко.

"Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить это еще раз сейчас", - отметил Порошенко.

По его словам, "единственное, что нужно сделать Трампу, - это пригласить Украину вступить в НАТО", что позволит "заморозить все военные действия".

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 

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Трамп Дональд
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NATO
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