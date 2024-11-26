Гутерриш осудил поставки противопехотных мин Украине

Генсек ООН также призвал мировых лидеров присоединиться к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения противопехотных мин в конфликте на Украине.

"Противопехотные мины представляют собой реальную опасность для гражданского населения. Даже после прекращения боевых действий это ужасающее и неизбирательное оружие может <...> держать в страхе поколения людей", - сказал он. Заявление Гутерриша опубликовано на сайте всемирной организации.

Генсек также призвал мировых лидеров присоединиться к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую подписали с момента в вступления в силу в 1999 году 164 государства.

20 ноября Пентагон подтвердил ТАСС, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. 21 ноября американское оборонное ведомство не исключило возможности новых поставок противопехотных мин киевскому режиму.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, тем самым отказавшись от принятой в 2022 году политики ограничения их применения за пределами Корейского полуострова. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Киев является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин.