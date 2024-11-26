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ТАСС

На Урале прошли первые в ВС РФ соревнования операторов БПЛА

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Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Главной целью мероприятия стало развитие и поддержка новых военно-прикладных видов спорта", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Соревнования по многоборью и специальному ориентированию среди расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультитронного типа прошли в Свердловской области. Такие соревнования проходили в Вооруженных силах РФ впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Первые в Вооруженных силах Российской Федерации соревнования по многоборью и специальному ориентированию среди расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов мультитронного типа прошли на базе учебного центра ЦВО в Свердловской области", - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие представители Центрального и Южного военных округов, Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ), Казанского высшего танкового командного училища (КВТКУ), Военной академии материально-технического обеспечения, инженерных войск и 12-го Главного управления Минобороны России.

В основном этапе участники соревновались в технике скоростного пилотирования FPV-дронов на специализированной трассе, воздушной разведке при осуществлении поиска и определения координат целей, и точности поражения мишеней, имитирующих бронетехнику противника. Победу в основном этапе одержали военнослужащие ЦВО.

Кроме того, в программу многоборья были включены дисциплины, обеспечивающие всестороннюю подготовку военнослужащих к выполнению боевых задач в составе расчетов и подразделений на линии боевого соприкосновения. "Главной целью соревнований стало развитие и поддержка новых военно-прикладных видов спорта. Они прошли в тестовом формате, в дальнейшем по дисциплинам многоборье операторов БПЛА и специальное ориентирование будут сформированы нормативы для присвоения военнослужащим спортивных разрядов", - добавили в ЦВО.

По итогам трех соревновательных дней победу в общем зачете победу одержали курсанты ОАБИИ, 2-е место заняли курсанты КВТКУ, 3-е - команда инженерных войск, уточнили в пресс-службе округа. 

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