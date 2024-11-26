Пополнит украинский флот: Нидерланды передают ВСУ минный тральщик

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Голландское командование намерено 25 ноября вывести из эксплуатации Makkum – очередной минный тральщик класса Alkmaar, служивший флоту с 1985 года, являясь старейшим кораблем ВМС Нидерландов.

Как указывается в местном издании, после вывода из строя тральщик пройдет техническое обслуживание и в начале 2025 года пополнит украинский флот, который наряду с Makkum должен получить также однотипный Vlaardingen. Ранее, в 2023 году, киевскому режиму были переданы два британских тральщика проекта Sandown.

Корабли типа Alkmaar имеют полное водоизмещение 588 тонн, Sandown – 484 тонны, и являются крупнейшими вымпелами ВСУ. Британские тральщики приписаны к базам «партнеров» Киева и порой привлекаются к службе для нужд НАТО. Видимо, аналогичная судьба уготована и голландским кораблям.

Полноценными боевыми кораблями ВМС Украины должны стать два корвета типа Ada, постройка которых ведется в Турции. Их водоизмещение составляет 2400 тонн. Один из кораблей пребывает на ходовых испытаниях, второй несколько месяцев назад был спущен на воду. При этом неясно, какие в конечном итоге боевые системы получат эти корветы и будут ли выделяться средства на закупку оборудования и вооружений.