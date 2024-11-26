ЦАМТО: ФСБ надежно засекретила создание "Орешника", это успех контрразведки

ЦАМТО, 25 ноября. Российская контрразведка надежно обеспечила секретность создания баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник", это новый безусловный успех ФСБ России, особенно ценный тем, что он достигнут в сложных условиях СВО.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Создание нового ракетного комплекса средней дальности стало неожиданностью для Запада, хотя наше руководство предупреждало, что Россия будет вести такие разработки после выхода США из договора по ПРО", – сказал И.Коротченко.

"На этапе любой критически важной разработки обеспечивается комплекс контрразведывательных мероприятий как по линии центрального аппарата ФСБ, так и территориальных подразделений, с целью скрыть ведущиеся работы либо ввести противника в заблуждение относительно хода работ, их целей, сроков. Критически важные разработки не должны стать известны противнику ранее, чем это будет сочтено целесообразным высшим военно-политическим руководством страны", – пояснил И.Коротченко.

В 2018 году сделанное в послании Федеральному Собранию заявление В.Путина о наличии у России новых образцов стратегических вооружений, не имеющих аналогов в мире, стало полной неожиданностью для Запада, и в этом тоже была очень большая заслуга российской контрразведки, добавил директор ЦАМТО.

"Поэтому мы можем сказать, что и сейчас, вплоть до момента пуска "Орешника", ФСБ умело обеспечила необходимую секретность. Здесь надо отметить, очевидно, и Департамент военной контрразведки, и Службу экономической безопасности ФСБ", – уточнил И.Коротченко.

На базе посольств недружественных стран в России действуют полноценные резидентуры разведок этих государств, они имеют в своем штате разведчиков под дипломатическим прикрытием, то же самое касается аппарата военных атташе, отметил собеседник агентства. И в число главных разведывательных приоритетов, которые ставятся перед ними, входит получение любой информации о передовых военно-технических разработках России, особенно в области ракетостроения, добавил И.Коротченко.

"Поэтому мы сейчас вправе говорить о новом безусловном успехе сотрудников ФСБ, который особенно ценен тем, что достигнут в условиях спецоперации, когда оперативная обстановка в целом является сложной, и перед органами государственной безопасности России, очевидно, стоит очень много различных задач", – подчеркнул И.Коротченко.