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Интерфакс-АВН

Гендиректор "Яковлева" Богинский и управляющий директор "Туполева" Тимофеев покидают свои посты

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Вадим Бадеха
Вадим Бадеха.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"),

Функции управления деятельностью "Яковлева" будет выполнять гендиректор ОАК Вадим Бадеха, он будет совмещать посты руководителя обеих компаний.

Управление деятельностью "Туполева" будет выполнять замгендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, он также займет пост управляющего директора "Туполева". Ранее, с 2009 по 2013 год, он уже возглавлял эту компанию. Это позволит "усилить контроль со стороны головной компании за реализацией программ стратегической авиации", считают в ОАК.

Решения приняты в рамках "консолидации управления гражданскими программами", пояснили в ОАК. "Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров", - отметили в компании.

В начале ноября в ОАК сменился гендиректор: эту должность вместо Юрия Слюсаря занял Бадеха, который прежде возглавлял другую структуру "Ростеха" - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК).

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100.

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Страны
Россия
Продукция
Як-152
Компании
ИАЗ
ОАК
ОДК УК
Туполев
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
МС-21
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