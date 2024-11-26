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Военное обозрение

Опубликованы новые кадры работы российских дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные не перестают жаловаться на действия новых российских дронов-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», которые в последнее время стали одним из основных средств поражения бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Противник признает, что не располагает средствами противодействия этим беспилотникам.

В Сети опубликована очередная подборка видеокадров поражения бронетехники ВСУ российскими дронами на оптоволокне. На них запечатлены моменты прилетов «Князя Вандала Новгородского» по нескольким украинским бронетранспортерам. Как показывает практика, после подобных попаданий техника противника не выживает, поскольку дроны атакуют ее в самые уязвимые места.


Стоит отметить, что важнейшим преимуществом дрона «Князь Вандал Новгородский» на оптоволокне является его нечувствительность к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. По этой причине он может работать на самых сложных участках линии соприкосновения.

Добавим, что в настоящее время производство этих беспилотных летательных аппаратов в России заметно увеличилось. До промышленных масштабов дело, конечно, пока не дошло, однако, бойцы ВС РФ уже не испытывают недостатка в этих БПЛА.

Напомним, ранее появилась информация, что Германия планирует передать Украине четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. При этом в бундесвере утверждают, что эти дроны также не поддаются воздействию средств РЭБ.

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