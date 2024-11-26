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Военное обозрение

КНДР представила новый танк Tianma-2

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Источник изображения: topwar.ru

На полях оборонной выставки, проходившей в Пхеньяне, КНДР представила новую версию танка собственной разработки, который ранее был известен как M2020 и M2024, а в мае текущего года получил официальное обозначение Cheonma-2.

Как указывают западные обозреватели, изучившие изображения новой модели Tianma-2, она по своей конструкции очень похожа на современные западные ОБТ, такие как американский Abrams и немецкий Leopard 2A7/A8.

Мехвод находится в передней левой части, башня [характерной для натовских танков формы располагается по центру, а силовой блок размещен в корме. Танком управляет экипаж из трёх человек, работу которого облегчает автомат заряжания 125-мм гладкоствольной пушки.

Башня оснащена композитной броней, модульная конструкция которой позволяет быстро заменять поврежденные секции в полевых условиях. Кроме того, передняя и боковые части корпуса прикрыты пассивной ДЗ, а корма – решетчатой защитой.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из наиболее заметных обновлений является интеграция КАЗ, который похож на израильскую систему Trophy и её европейские аналоги. КАЗ на Tianma-2 включает в себя сенсоры по обеим сторонам башни, отвечающие за обнаружение угроз, а также средства противодействия, предназначенные для перехвата ПТУР и снарядов. На крыше башни установлена система борьбы с БПЛА.

Модернизированная башня оснащена дистанционно управляемой боевой станцией с 12,7-мм пулеметом и ПУ для запуска ПТУР. Танк снаряжен панорамным прицелом, повышающим эффективность ведения огня.

Cheonma-2, впервые представленный как M2020 во время военного парада 10 октября 2020 года, продолжает претерпевать значительные изменения, о чем свидетельствует появление новой модели Tianma-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Leopard-2
Проекты
2020-й год
БПЛА
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