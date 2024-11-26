В Хорватию прибыл седьмой истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 25 ноября. Минобороны Хорватии объявило о прибытии в страну 21 ноября седьмого из 12 приобретенных из состава ВКС Франции многоцелевого истребителя "Рафаль".

Самолет совершил посадку на авиабазе им. полковника Макро Живковича в Загребе.

Как заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, до апреля следующего года в Хорватию каждый месяц будет прибывать по одному самолету. В конце апреля 2025 года все 12 самолетов (полная эскадрилья) будут находиться на территории страны.

Поставка "Рафаль" осуществляется в рамках модернизации ВС Хорватии, которая также предусматривает другие крупные закупки, включая БЛА "Байрактар TB2", основные боевые танки "Леопард-2A8" и РСЗО HIMARS.

По заявлению И.Анушича, военная доктрина Хорватии основана на сдерживании потенциального противника с помощью оснащенных, сильных и современных ВС Хорватии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года Министерства обороны Франции и Хорватии в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку для ВВС Хорватии из состава ВКС Франции 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных), а также сопутствующего оборудования, запасных частей, вооружений, тренажеров и услуг. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истекает в 2024 году.

Согласно графику, до конца 2023 года ВВС Хорватии должны быть переданы четыре самолета, в течение 2024 года – еще четыре истребителя. Последние четыре "Рафаль" должны быть получены в начале 2025 года. ВС Хорватии намерены эксплуатировать истребители "Рафаль" до начала 2050-х годов.

Одновременно был заключен контракт на логистическую поддержку в течение трехлетнего периода. Стоимость пакета составляет 1,15 млрд. евро (1,21 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться с 2021 по 2026 гг.

Передача первых двух двухместных самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года. Шестой самолет был передан в феврале 2024 года. До апреля 2024 года истребители применялись для испытаний и обучения во Франции, после чего выполнили перелет в Хорватию.

Истребители войдут в боевой состав 191-й истребительной авиаэскадрильи 91-го авиакрыла ВВС Хорватии.